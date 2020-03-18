"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши поездами Интерсити

Рейсы осуществят 19 или 20 марта.

"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши поездами Интерсити
Фото: facebook.com/olexander.krasnoshtan

"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Сейчас в депо находятся в готовности поезда, которые отправятся, как только польская сторона даст разрешение на вывоз украинцев и пересечение границы поездом после запрета.

Будут осуществлены два рейса, 19 или 20 марта. Точной даты пока нет, она зависит от согласия Польши.

В Перемышль поезд поедет пустым без перевозки пассажиров.

Напомним, 13 марта Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.

В Украине железнодорожное сообщение с Польшей было прекращено 15 марта. Последние поезда из Польши провели рейсы в Украину 14 марта: 706 и 716 Интерсити+ из Перемышля и ночной поезд из Варшавы. Из Украины утром 14 марта в Перемышль отправились два поезда Интерсити+ 705 и 715.

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