"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши поездами Интерсити

"Укрзализныця" готовится вывезти украинцев из Польши на поездах "Интерсити". Об этом сообщил корреспондент Lb.ua.

Сейчас в депо находятся в готовности поезда, которые отправятся, как только польская сторона даст разрешение на вывоз украинцев и пересечение границы поездом после запрета.

Будут осуществлены два рейса, 19 или 20 марта. Точной даты пока нет, она зависит от согласия Польши .

В Перемышль поезд поедет пустым без перевозки пассажиров.

Напомним, 13 марта Польша решила объявить режим эпидемической угрозы и закрыть границы, чтобы не допустить завоза новых случаев коронавирусной инфекции.