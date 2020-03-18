Шмыгаль исключил возобновление работы метро

"Если не остановить метро и этот пассажиропоток, два миллиона заболеют".

Шмыгаль исключил возобновление работы метро
Фото: Макс Требухов

Премьер-министр Денис Шмыгаль исключил возобновление работы метро в Киеве, Харькове и Днепре до завершения карантина.

Об этом он сказал на заседании правительства в среду.

"Закрытие метро - один из главных шагов для сохранения здоровья и, во многих случаях, жизни людей. Наша задача - максимально ограничить и привести к максимальной самоизоляции людей дома. Каждый день украинское метро в трех городах перевозит около 2 млн граждан. В течение двух недель, если не остановить метро и этот пассажиропоток, эти 2 млн заболеют. Посчитайте процент смертности - это будет цена слабости и непринятия решения об остановке метро. Британия и Испания, которые ограничили движение метро, но не остановили его, имеют на сегодня самые быстрые темпы роста болезни. Это яркий пример того, где были приняты решения о незакрытии метрополитена", - заявил премьер.

"Решение правительства неизменно - метро должно быть закрытым", - подчеркнул он.

Напомним, что все три метрополитена Украины по распоряжению Кабмина прекратили работу в течение 17 марта. Поскольку не все жители городов могут работать удаленно, многим пришлось искать возможность добраться на работу общественным транспортом. В результате автобусы и маршрутки утром 18 марта были переполнены, люди в спальных районах часами ждали возможности уехать, образуя, таким образом, запрещенное массовое собрание.

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