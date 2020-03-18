Uber Eats сделал в Украине бесплатную доставку до конца марта

Услуга доступна в Киеве, Одессе, Львове и Харькове.

Uber Eats сделал в Украине бесплатную доставку до конца марта
Фото: facebook.com/Brew1867byDilmah

Сервис по доставке еды Uber Eats в Украине разослал своим пользователям промокод для бесплатной доставки с 17 по 31 марта 2020 года из ресторанов в Киеве, Одессе, Львове и Харькове, чтобы поддержать их во время карантина.

О нововведении сообщает Интерфакс-Украина.

Кроме возможности бесплатной доставки "до двери", Uber Eats планирует внедрить дополнительный функционал, чтобы сделать процесс заказа еще более удобным.

Для поддержки партнеров в ресторанном бизнесе Uber Eats сделали бесплатной доставку не только в Украине, но и в других странах Центральной и Восточной Европы до конца марта.

По мнению Uber Eats, доставка еды поможет ресторанам выжить в условиях резкого сокращения спроса из-за карантина.

Также сервис позаботился о своих курьерах, проинструктировав их, как уберечься от вируса, основываясь на рекомендациях Центра по контролю и профилактике заболеваний США.

Напомним, что сеть строительно-хозяйственных гипермаркетов "Эпицентр К" продолжит работу, несмотря на карантин. Руководство сети сослалось на "социальную миссию", приравняв себя к аптекам и АЗС. Также "Эпицентр" ввел новую услугу - онлайн заказ доставки еды на дом из заведений общественного питания компании.

Напомним, в Украине до 3 апреля объявлен карантин в связи с угрозой распространения коронавируса. Закрыты все магазины, кроме продуктовых и аптек, а также АЗС. С 18 марта будет временно прекращено железнодорожное, авиа- и автобусное междугородное сообщение внутри страны.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Блок рекламы


Похожие новости
"Укрзализныця" закроет вокзалы для посетителей с 18 марта"Укрзализныця" закроет вокзалы для посетителей с 18 марта
Киевское метро закроют 17 марта в 23:00Киевское метро закроют 17 марта в 23:00
В Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянииВ Украине обнаружили "капсулу времени": "Жигули" 1984 года в идеальном состоянии
МИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 мартаМИУ формирует список чартеров для эвакуации украинцев после 17 марта
На сколько завышены цены на бензин в УкраинеНа сколько завышены цены на бензин в Украине
Большинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца маяБольшинство авиакомпаний мира могут обанкротиться до конца мая
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
С 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с ПольшейС 15 марта Украина приостанавливает железнодорожное сообщение с Польшей
Австрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и ШвейцариейАвстрия с 16 марта закрывает авиасообщение с Францией, Испанией и Швейцарией
Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяцаАвтобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца
Последние новости
Подгружаем последние новости