В Україні створили унікальний автомобіль

В Україні з’явився 28-метровий автогідропідйомник COMET 28 | 2 | 14 HQ на базі вантажного шасі IVECO Daily. Його на замовлення приватної комерційної компанії в Києві виготовив Завод спецтехніки Техкомплект, передає specmachinery.

На сьогоднішній день – це найвища автовишка від італійської торгової марки Comet, продана в Україні (до цього збиралися 26-метрові автогідропідйомники COMET на базі КрАЗ-5233НЕ та ЗІЛ-131). Взагалі, в Техкомплект можна замовити і купити телескопічний або комбінований автогідропідіймач COMET з робочою висотою від 14 до 31 м.

Виготовлення автогідропідйомників на заводі Техкомплект вже давно стало серійним, але в кожній виконаній роботі завжди можна знайти якусь особливу рису. Крім того, що така висока автовишка від TM COMET ще не збиралася в Україні, у виробництві цього автомобіля є такі особливості.

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