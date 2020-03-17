Названы автомобили, на которые украинцы чаще всего ставят ГБО

В 2019 году в Украине зарегистрировали рекордное количество автомобилей с газобаллонным оборудованием (ГБО). Автогаз – это реальный способ сэкономить на топливе. МВД назвало десять легковых автомобилей, на которые в прошлом году чаще всего устанавливали газоболонное оборудование.

Десятое место занял Renault Logan (в нашей стране эту модель также продают под брендом Dacia). Недавно стало известно, что в Украине Renault начнет в нынешнем году продавать сразу несколько своих моделей с заводским ГБО. Среди них будет и популярный бюджетный кроссовер Duster.

На девятом месте седан бизнес-класса Toyota Camry. Кажется немного странным, что такой автомобиль переводят на газ. Но это объясняется очень просто. Camry популярна в нашей стране, но у нее только бензиновые двигатели. Дизелей нет. Поэтому единственная возможность сэкономить на топливе – установка газоболонного оборудования (ГБО).

На восьмом месте Volkswagen Passat, а на седьмом месте — Skoda Octavia. По украинским дорогам ездят много таких автомобилей. Переводят на газ чаще всего, конечно, подержанные машины.

Шестое место занял Chevrolet Aveo. На данный момент это единственная модель Chevrolet, которая продается официально на украинском рынке. В пятерку вошли ЗАЗ «Славута» и «Таврия», а также вазовская «классика».

Первое место по установке ГБО в 2019 году занял Daewoo Lanos. Среди таких машин много тех, которые работают в службах такси.