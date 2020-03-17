2023 року з’явиться найдешевший електромобіль Volkswagen

Volkswagen планує в 2023 році почати продавати свій найдешевший і найменший електромобіль – Сіті-кар VW ID.1, повідомляє Car Magazine U. K. Запас ходу у нього складе майже 300 км.

За своїми розмірами п’ятидверний VW ID.1 буде приблизно таким же, як і електричний VW e-up! 2020 модельного року. Зовні він отримає деякі елементи дизайну від ID.3. Як він буде виглядати – ми з вами можемо більш-менш уявити завдяки рендерним зображенням, які розмістили в Інтернеті.

Цікаво, що Volkswagen вже почав розробляти вседорожну версію ID.1 під назвою Crozz, а також версію в кузові вена.

Покупцям запропонують ID.1 у двох варіантах літій-іонної батареї – на 24 кВт і 36 кВт. Топова версія зможе на одній підзарядці батареї проїхати 298 км. У базової версії запас ходу менший, але і коштувати вона буде менше. Взагалі ж, VW ID.1 стане найбільш недорогим електромобілем в лінійці Volkswagen.

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