В Киеве засняли яркий лимитированный суперкар Lamborghini

В Киеве снова засветился редчайший Lamborghini Aventador SVJ Roadster. Это единственный подобный суперкар Ламборгини в Украине и ранее его уже видели в столице.

Фото: instagram.com/drive.luxury

Автомобиль действительно редкий – таких выпустили всего 800. Конкретно этот родстер обошелся владельцу в 621 тыс. евро и оснащен эксклюзивным выхлопом Balboni за 30 000 евро.

Фото: instagram.com/drive.luxury

Lamborghini Aventador SVJ Roadster оснащен 6,5-литровым V12 мощностью 770 л. с. и может разогнаться до 100 км/ч за 2,9 с. Максимальная скорость превышает 350 км/ч.

Фото: instagram.com/vehicles.exclusive

Суперкар Ламборгини также получил продвинутую активную аэродинамику и полноуправляемое шасси. Обязательными являются адаптивные амортизаторы и карбоново-керамические тормоза.