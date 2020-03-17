Коронавирус в Киеве: столичные остановки общественного транспорта продезинфицируют

Коронавирус в Киеве: столичные остановки общественного транспорта продезинфицируют

В связи с активным распространением коронавируса по странам мира в Украине также прибегли к ряду мер, направленных на предупреждение распространения заражения. В частности, начали проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта.

Так, первый заместитель председателя Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник сообщил, что в столице будут проводить дезинфекцию остановок общественного транспорта.

В эфире одного из украинских телеканалов он отметил, что в столице уже проводят дезинфекцию крупного транспорта.

"Дезинфицировать мы уже начали часть большого транспорта, дезинфицируется уже у нас на конечных остановках. Будем дезинфицировать и остановки, с учетом того, что сейчас будет большее количество людей", — сказал он.

Как известно, в Украине в связи с активным распространением коронавируса был введен карантин до 3 апреля. В случае необходимости карантин могут продлить. В рамках карантинных мероприятий закрываются все кафе, бары, рестораны, столовые и другие заведения общественного питания, торговые центры, парикмахерские, салоны красоты, спортзалы и т.д. При этом продолжают работать продуктовые магазины и аптеки.

Ранее сообщалось, что немецкие эксперты прогнозируют, что пандемия коронавируса продлится еще два года.


Оксана Житнюк, Тудей

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