“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички

Коммунальное предприятие “Киевпастранс” полностью приостанавливает работу Киевской городской электрички. Уже с вечера 18 марта отменяются все рейсы.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Киевпастранс” (*).

“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" с 12 ч. 00 мин. 18.03.2020 до 03.04.2020 приостанавливаются перевозки пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18.03.2020 отменяются”, – сказано в сообщении.

Напомним, метро в Киеве прекратит свою работу сегодня, 17 марта. Как запланировано, это произойдет в 23:00.

Ранее KV сообщала, что Кабинет министров Украины принял решение ввести запрет на железнодорожное, авиа- и автобусное междугороднее и межобластное пассажирское сообщение, прекратить работу метрополитенов. Также введено ограничение на регулярные пассажирские перевозки на внутригородских маршрутах. Кроме того, запрещается проведение массовых мероприятий с участием более 10 человек. Заведения общественного питания смогут предоставлять услуги только с адресной доставкой. Медицинские учреждения должны приостановить проведение плановых операций кроме неотложных и перепрофилироваться для приема и лечения инфицированных больных в тяжелых состояниях.