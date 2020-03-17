“Киевпастранс” приостанавливает работу Киевской городской электрички
Коммунальное предприятие “Киевпастранс” полностью приостанавливает работу Киевской городской электрички. Уже с вечера 18 марта отменяются все рейсы.
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“Согласно постановлению Кабинета Министров Украины от 16.03.2020 №215 "О предотвращении распространения на территории Украины коронавируса COVID-19" с 12 ч. 00 мин. 18.03.2020 до 03.04.2020 приостанавливаются перевозки пассажиров Киевской городской электричкой. Все городские электропоезда с вечера 18.03.2020 отменяются”, – сказано в сообщении.
Напомним, метро в Киеве прекратит свою работу сегодня, 17 марта. Как запланировано, это произойдет в 23:00.
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