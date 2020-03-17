“Автопарк депутатського періоду”: на яких авто катаються нардепи і кому вони насправді належать

Журналісти Bihus.Info поспостерігали, на яких автівках приїжджають народні депутати, з’ясувавши кому ці авто належать, скільки вони коштують і хто з депутатів їх не декларує.

Про це йдеться в сюжеті Анастасії Усенко, Мар’яни Сич, Ксенії Омельченко та Дарини Твердохліб для телепрограми “Наші гроші з Денисом Бігусом”.

Народний депутат від “Опозиційної платформи – За життя” Юрій Бойко до Верховної Ради приїжджає на позашляховику Mercedes. Це авто належить самому Бойку і є в його декларації. Але журналісти зафіксували, що Mercedes Бойка виїжджає з будинку нардепа в супроводі позашляховика Land Cruiser, який записаний на охоронну фірму. І ні цього автомобілі, ні витрат на охорону у декларації депутата немає.

Сам Бойко це авто назвав “наружкою”, заявивши, що не знає про наявність автомобіля супроводу.
Колега Бойка Наталія Королевська до Верховної Ради приїжджає на автомобілі Range Rover, вартістю близько 60 тисяч доларів. Ця автівка, попри заяви самої Королевської, відсутня у її декларації. За словами депутатки авто належить її батькам.

Голова ВО “Батьківщина” Юлія Тимошенко їздить на Mercedes S600. Цей автомобіль належить компанії “Інтернаціональні індустріальні проекти”, що пов’язана з чоловіком народної депутатки Олександром Тимошенком. Цікаво, що автівку для Юлії Тимошенко у приватної компанії орендує партія “Батьківщина”, сплачуючи кошти, отримані з державного бюджету. Наприклад, у 2018 році за це було сплачено понад мільйон гривень.

Окрім цього, Юлія Тимошенко найімовірніше користується послугами охорони – орендований Mercedes їздить в супроводі чорного “кубіка”. Ні обох автомобілів, ні сплати за користування охороною у декларації Тимошенко журналісти не знайшли.

Давида Арахамію – голову фракції “Слуга Народу” журналісти помітили на парковці Верховної Ради за кермом Audi 2018 року випуску. Вартість такої у салонах – від півтора мільйонів гривень. Автівка записана на миколаївську фірму “Сигнес”. Давид Арахамія пояснює, що автівку взяв покататися у друга, бо має бажання придбати таку ж.

Екс-гендиректора телеканалу 1+1, а нині нардепа від “Слуги Народу” Олександра Ткаченка до Верховної Ради привозить Range Rover sport 2019 року. У салонах такий автомобіль коштує від двох мільйонів гривень. У коментарі журналістам Олександр Ткаченко переконував, що цю автівку він орендує у телеканалу “1+1” і вона є в його декларації. У декларації Ткаченка справді є інформація про орендований автомобіль, однак – інший, суттєво старший – 2013 року випуску.

Нагадаємо, раніше журналісти Bihus.Info з’ясували, що нардепка ОПЗЖ Наталія Королевська не задекларувала жодного автомобіля або бізнесу. Однак автомобіль, який регулярно возить нардепа належить нинішньому формальному власнику “колишнього” бізнесу родини Королевської

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