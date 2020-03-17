Юрий Корявченков попал в ДТП в Киеве

&amp;quotДовольный Юзик и недовольный владелец авто&amp;quot: &amp;quotслуга народа&amp;quot попал в ДТП

Юрий Корявченков, народный депутат Украины от пропрезидентской партии "Слуга народа", также известный по "Кварталу 95" как "Юзик", попал в ДТП в Киеве. Фотография с места аварии появилась в соцсети Facebook.

Снимок опубликовал нардеп от партии Юлии Тимошенко "Батькивщина" Владимир Кабаченко. Судя по фото, именно Корявченков стал виновником ДТП.

Известно, что "Юзик" протаранил иномарку, после чего в ожидании правоохранительных органов разговаривал с водителем пострадавшего авто.

По словам нардепа от "Батькивщины", он ехал на встречу, когда увидел ДТП с участием своего коллеги по Верховной Раде и сделал соответствующий снимок на дороге.

"Еду на встречу… и тут картина: Довольный Юзик на фоне не очень довольного владельца авто, в которое въехал Юзик. Всем осторожнее и внимательнее за рулем", — призвал Кабанченко.

Юрий Корявченков попал в ДТП в Киеве

Ранее сообщалось, что Юрий Корявченков так сильно старался избежать общения с журналистами, что аж нарушил правила дорожного движения. Тогда исключенный из “Слуги народа” нардеп Антон Поляков снял на камеру, как "Юзик" пересек сплошную линию, избегая разговора с журналистами.


Оксана Житнюк, Тудей

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