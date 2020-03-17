Українським автомобілістам зробили важливе попередження щодо коронавірусу

З 18 березня починають діяти жорсткі обмеження на пересування громадян. Автомобілістів ці обмеження поки що не стосуються.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі розповів про обмеження, які будуть застосовуватись під час “боротьби з короновірусом”.

З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:

  • залізничні
  • авіаційні
  • автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.

З 17 березня зупиняється робота метро у містах.

  • Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:
  • до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.

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