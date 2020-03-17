2020-03-17
Українським автомобілістам зробили важливе попередження щодо коронавірусу
З 18 березня починають діяти жорсткі обмеження на пересування громадян. Автомобілістів ці обмеження поки що не стосуються.
Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі розповів про обмеження, які будуть застосовуватись під час “боротьби з короновірусом”.
З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:
- залізничні
- авіаційні
- автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.
З 17 березня зупиняється робота метро у містах.
- Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:
- до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.
Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.