Українським автомобілістам зробили важливе попередження щодо коронавірусу

З 18 березня починають діяти жорсткі обмеження на пересування громадян. Автомобілістів ці обмеження поки що не стосуються.

Міністр інфраструктури Владислав Криклій у своєму Telegram-каналі розповів про обмеження, які будуть застосовуватись під час “боротьби з короновірусом”.

З 12.00 18 березня 2020 року припиняються:

залізничні

авіаційні

автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення в Україні.

З 17 березня зупиняється робота метро у містах.

Міські перевезення можуть здійснюватися у режимі:

до 10 осіб у маршрутних таксі, тролейбусах, автобусах, вагонах трамваю.

Особистий автомобільний транспорт громадян може здійснювати рух без обмежень.