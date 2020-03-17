ТОП-10 лучших б/у автомобилей стоимостью до 10 000 евро

При покупке подержанного автомобиля важное значение имеет не только его цена, но и надежность. Хочется как можно реже заезжать на СТО. Предлагаем вашему вниманию ТОП-10 лучших б/у автомобилей по цене до 10 000 евро, согласно немецкому рейтингу надежности TUV Report 2020.

10. Kia Venga

Kia Venga (см. фото вверху) несмотря на свои небольшие размеры имеет просторный салон. У этого автомобиля мало слабых мест. Его владельцам лишь в 4,3% случаев приходилось посещать СТО для устранения той или иной поломки. Купить Venga можно по цене от 4 800 евро.

9. Audi A3

Подержанную Audi A3 можно купить за 9 500 евро. Дорого, но это ведь премиальный автомобиль. Его владельцам только в 4,3% случаев приходилось посещать сервисные центры для устранения той или иной поломки. При покупке б/у A3 обязательно проверьте тормоза.

8. Toyota Verso

Владельцы Toyota Verso в 4,3% случаев обращались в специализированные мастерские для устранения той или иной поломки. Цена – от 7 000 евро.

7. Opel Adam

Владельцам Opel Adam только в 4% случаев приходилось заезжать в специализированные мастерские для устранения той или иной поломки. Цена – от 5 900 евро.

6. VW Beetle

Если вы хотите ездить на VW Beetle, то будьте готовы заплатить за него достаточно высокую цену – от 7 500 евро. Его владельцы только в 3,9% случаев приходилось посещать СТО для устранения той или иной поломки.

5. Opel Mokka X

Opel Mokka X сняли с конвейера в 2019 году. Если вам нужен надежный небольшой кроссовер, то это хороший вариант. Владельцам Mokka X в 3,9% случаев приходилось заезжать в сервисные центры для устранения поломки. Цена – от 8 000 евро.

4. Honda Jazz

Honda Jazz небольшой, но с просторным салоном автомобиль. Владельцам Jazz только в 3,2% случаев приходилось заезжать на СТО для устранения поломки. Цена – от 8 500 евро.

3. Audi A1

Только в 3,1% случаев владельцам Audi A1 приходилось обращаться из-за поломок в сервисные центры. Цена – от 7 000 евро.

Владельцам Mercedes A-Class лишь в 2,5% случаев владельцам приходилось обращаться на СТО для устранения той или иной поломки. Цена – от 9 500 евро. За высокую цену вы получите надежный автомобиль, который будет служить вам без проблем многие годы.

Владельцы Mercedes B-Class только в 2,4% случаев обращались в сервисные центры для устранения той или иной поломки. Цена – от 7 500 евро.