"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина

"Замедление сезона дорожных работ пока не предвидится".

"Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина
Фото: facebook/Кличко - мер

Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" не планирует останавливать дорожные работы из-за карантина, установленного в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил пресс-центр "Укравтодора".

"Укравтодор" поддерживает государственные инициативы в рамках предотвращения распространения на территории Украины коронавируса COVID-19. Поэтому настоятельно рекомендуем всем, кто может работать удаленно, воспользоваться такой возможностью. В то же время хотим подчеркнуть, что замедление сезона дорожных работ пока не предвидится. Все строительные и ремонтные работы продолжаются в штатном режиме", - отмечается в сообщении.

Кроме того, агентство настаивает, чтобы подрядчики обеспечили необходимые меры безопасности работы сотрудников. А именно: провели информационную кампанию относительно профилактики вирусных заболеваний, огсуществляли регулярный мониторинг самочувствия работников на местах, а также позаботились о наличии дезинфицирующих средств.

Напомним, ранее Национальный банк объявил, что банки во время карантина также продолжат работу в обычном режиме, а обслуживание клиентов и пополнение банкоматов будет обеспечено в любых условиях.

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