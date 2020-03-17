В Сети показали «Запорожец», который мог изменить историю

В Сети показали «Запорожец», который мог изменить историю

В конце 1980-х годов в Отделе художественного конструирования Запорожского автомобилестроительного завода создали прототип ЗАЗ-1104. Если б его поставили в серийное производство, то дальнейшая история ЗАЗа могла быть совсем другой…

За основу для ЗАЗ-1104 взяли стандартную "Таврию". Автомобиль получил
"замутнённые" фары, лаконичные форточки в дверях, симметричные воздухозаборники в капоте, уникальные колесные диски. В целом это было современное двухдверное купе с явно спортивным характером. ЗАЗ-1104 отдаленно напоминает нам классический американский Chevrolet Corvette.

Каким двигателем хотели разработчики оснащать этот автомобиль – не известно. Думаем, что речь могла идти только о мощном турбомоторе с автоматической коробкой передач. Другого силового агрегата для такого автомобиля мы не представляем.

В Сети показали «Запорожец», который мог изменить историю

В Сети показали «Запорожец», который мог изменить историю

К сожалению, ЗАЗ-1104 не пошел в серийное производство. Почему? Потому, что южнокорейские инвесторы ЗАЗа решили, что нужно выпускать только бюджетные машины. Как оказалось, они ошиблись.


Максимов Віталій, Тудей

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