В ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии

Водитель не справился с управлением и влетел в бетонную опору моста.

В ДТП под Харьковом погиб 25-летний военнослужащий Нацгвардии
Фото: ГБР

Следователи Государственного бюро расследований расследуют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия на участке автодороги "Киев-Харьков-Довжанский", в результате которой погиб 25-летний военнослужащий Национальной гвардии Украины.

Об этом сообщается на сайте ГБР.

"По предварительной информации, 16 марта около 7:00 утра старший лейтенант Нацгвардии, находясь за рулем автомобиля «Audi», двигаясь в направлении Харькова, не справился с управлением и столкнулся с бетонной опорой моста. От полученных травм водитель скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Фото: dbr.gov.ua

Фото: dbr.gov.ua

Открыто уголовное дело по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса (нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекших смерть потерпевшего).

Процессуальное руководство в уголовном производстве осуществляет военная прокуратура Харьковского гарнизона военной прокуратуры объединенных сил.

Напомним, в понедельник вечером созле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом. В результате аварии погибли три человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
Кличко: метро в Киеве закроют только "в случае очень большой вспышки" COVID-19Кличко: метро в Киеве закроют только "в случае очень большой вспышки" COVID-19
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Блок рекламы


Похожие новости
Возле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом, трое погибшихВозле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом, трое погибших
В Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человекаВ Борисполе при столкновении легковушки с грузовиком погибли три человека
Бывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей ЗакарлюкаБывшему футболисту дали 4 года за ДТП, в котором погиб экс-игрок сборной Украины Сергей Закарлюка
Специалисты завершили расследование авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр КутовойСпециалисты завершили расследование авиакатастрофы, в которой погиб экс-министр Кутовой
Возле Купянска в ДТП погибли четыре человекаВозле Купянска в ДТП погибли четыре человека
В Днепропетровской области столкнулись ВАЗ, грузовик и микроавтобус, один человек погибВ Днепропетровской области столкнулись ВАЗ, грузовик и микроавтобус, один человек погиб
В ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиихВ ДТП на столичной Окружной столкнулись Skoda и Audi, двое погибшиих
В ДТП под Збаражем погиб прокурорВ ДТП под Збаражем погиб прокурор
В Николаеве произошло ДТП с Range Rover и маршруткой, погибла пассажиркаВ Николаеве произошло ДТП с Range Rover и маршруткой, погибла пассажирка
В Житомирской области пассажирский автобус врезался в столб, погиб один человекВ Житомирской области пассажирский автобус врезался в столб, погиб один человек
Последние новости
Подгружаем последние новости