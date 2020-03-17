Киевское метро закроют 17 марта в 23:00

Последний раз метрополитен останавливали во время Революции достоинства.

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" во исполнение решения Кабинета министров прекратит перевозки пассажиров с 23:00 во вторник.

Об этом объявил мэр Киева Виталий Кличко.

"Сегодня, с 23 часов Киевский метрополитен прекращает перевозки пассажиров. Предварительно - до 3 апреля. Наземный пассажирский транспорт работает в штатном режиме, дублируя линии метрополитена", - сообщил Кличко.

Он призвал киевлян по возможности оставаться дома, а тех, кто не может работать из дому, заботиться о себе и окружающих и ездить в масках.

Напомним, что в ночь на 17 марта Кабинет министров принял решение об ограничении пассажирских перевозок на территории Украины для предотвращения распространения коронавирусной инфекции. С 18 марта по 3 апреля введен запрет на пассажирский железнодорожные, авиа- и автобусные междугородние и межобластные пассажирские перевозки.

Также вводится запрет на работу метрополитенов.

Последний раз Киевское метро останавливалось во время Революции достоинства "в связи с террористической угрозой". Тогда метрополитен не работал два дня с 18 по 20 февраля.