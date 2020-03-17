Renault закрывает французские заводы из-за коронавируса

Renault закрывает французские заводы из-за коронавируса

Французский автопроизводитель Renault объявил о приостановке работы всех своих заводов во Франции из-за эпидемии коронавируса. У компании действует 12 заводов во Франции, на них работают 18 тыс. человек.

"С конца дня в понедельник, 16 марта, Groupe Renault приостановит всю производственную деятельность для защиты своих сотрудников в условиях пандемии COVID-19 и в соответствии с мерами, принятыми французским правительством",— говорится в заявлении компании.

Ранее Renault объявила об остановке работы своих испанских заводов.

Также в понедельник другой французский автопроизводитель, PSA, объявил о закрытии всех своих заводов в Европе до 27 марта. Кроме того о приостановке производства заявила Fiat Chrysler Automobiles и Volkswagen.



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