Renault закрывает французские заводы из-за коронавируса

Французский автопроизводитель Renault объявил о приостановке работы всех своих заводов во Франции из-за эпидемии коронавируса. У компании действует 12 заводов во Франции, на них работают 18 тыс. человек.



"С конца дня в понедельник, 16 марта, Groupe Renault приостановит всю производственную деятельность для защиты своих сотрудников в условиях пандемии COVID-19 и в соответствии с мерами, принятыми французским правительством",— говорится в заявлении компании.



Ранее Renault объявила об остановке работы своих испанских заводов.



Также в понедельник другой французский автопроизводитель, PSA, объявил о закрытии всех своих заводов в Европе до 27 марта. Кроме того о приостановке производства заявила Fiat Chrysler Automobiles и Volkswagen.

