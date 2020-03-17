Кернес все же решил закрыть харьковское метро до 3 апреля

Харьковский метрополитн закроется сегодня в 20:00.

Кернес все же решил закрыть харьковское метро до 3 апреля
Фото: vkurse.ua

Во вторник вечером Харьковский метрополитен закроется по приказу Департамента инфраструктуры до 3 апреля. Об этом сообщила пресс-служба Харьковского горсовета.

"Последний пассажир сможет воспользоваться Харьковским метрополитеном до 20:00 17 марта", - сказано в сообщении.

В информации отмечается, что наземный электрический общественный транспорт будет работать в специальном режиме, о котором проинформируют позже.

Также будет организован подвоз горожан к продуктовым магазинам и лечебным учреждениям.

Напомним, ранее мэр Харькова Геннадий Кернес заявил, что он не будет выполнять распоряжение президента Владимира Зеленского о закрытии на время карантина метрополитена. В ответ на это, президент Владимир Зеленский пригрозил Кернесу уголовной ответственностью за несоблюдение карантина.

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