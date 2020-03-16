Новый "Гелендваген" за 20 000 долларов: первая партия автомобилей уже готова

В Мьянме компания Tatmadaw Heavy Industry начала выпускать внедорожник Inlay, который очень напоминает легендарный немецкий "Гелендваген". Цена этого автомобиля составляет около 20 000 долларов.

В разных странах уже сделали немало клонов Mercedes-Benz G-Class. Особенно в этом отношении отличился Китай , в котором новую вариацию на тему G-class выпускают каждые две минуты.

В Мьянме к копированию "Гелендвагена" подошли самым серьезным образом. И это не удивительно. Дело в том, что заказчиком выступило местное министерство обороны. Большую часть внедорожников, сошедших с конвейера Tatmadaw Heavy Industry, получит армия.

Правда, предусмотрен также выпуск гражданской версии, но у нее будет минимальный набор оборудования, как и у армейской версии. Кузов гражданской копии "Гелика" окрасят не в зеленый, а в белый, красный или желтый цвет. Цена – около 20 000 долларов.

Ежегодно в Мьянме планируют делать по 1000 копий Mercedes-Benz G-Class. Компания Tatmadaw Heavy Industry уже имеет опыт изготовления автомобилей. Раньше она делала, например, Mazada Jeep.