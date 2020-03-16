В Ferrari остановили производство

Такие же меры приняты на заводе Lamborghini.

В Ferrari остановили производство
Феррари
Фото: skysports.com

Заводы Ferrari в Маранелло и Модене на две недели остановили производство дорожных автомобилей, а также разработки болидов Формулы-1 из-за эпидемии коронавируса, сообщает Sky Sports.

Сотрудники отправлены по домам и вернутся к работе после 27 марта, если вынужденный отпуск не будет продлен.

По договоренности с профсоюзами, он будет полностью оплачен.

Вся деятельность, не связанная с производством, будет продолжена с помощью средств удаленного доступа.

Италия среди европейских стран пока что больше всех пострадала от пандемии коронавируса, и руководство компании отправило всех сотрудников по домам на неопределенное время.

Такие же меры приняты на заводе Lamborghini, где более 1800 сотрудников отправлены в отпуск как минимум до 25 марта.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Завершено производство Chevrolet ImpalaЗавершено производство Chevrolet Impala
В Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воровВ Одессе патрульные остановили троллейбус с пассажирами, чтобы задержать воров
Летающему в Украину итальянскому лоукостеру Ernest Airlines приостановили лицензиюЛетающему в Украину итальянскому лоукостеру Ernest Airlines приостановили лицензию
Toyota завершила производство Mark XToyota завершила производство Mark X
Boeing после двух авиакатастроф приостанавливает производство лайнеров 737 MaxBoeing после двух авиакатастроф приостанавливает производство лайнеров 737 Max
Ferrari не торопится с выпуском электромобиляFerrari не торопится с выпуском электромобиля
Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"Atlasglobal и ее украинская "дочка" приостановили полеты "из-за экономических проблем"
У Ferrari появилось купе Roma.У Ferrari появилось купе Roma.
Пикап Hyundai запустят в производство в 2021 годуПикап Hyundai запустят в производство в 2021 году
Harley-Davidson возобновила производство своего первого электроцикла после проблем с зарядкойHarley-Davidson возобновила производство своего первого электроцикла после проблем с зарядкой
Последние новости
Подгружаем последние новости