Экспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотока
Экспресс возобновит движение после соответствующего распоряжения.
Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, соединяющей Киев с международным аэропортом "Борисполь", приостанавливает работу.
Об этом сообщили в "Укрзализныце".
Отмечается, что такие меры принимаются из-за снижения пассажиропотока после введения карантина и прекращения авиасообщения с другими странами.
Работа экспресса будет приостановлена до соответствующего распоряжения.
Напомним, с 17 марта Украина на две недели полностью прекращает авиасообщение с другими странами из-за карантинных мер для нераспространения коронавируса.
Также ограничивается и железнодорожное сообщение. Ранее "Укрзализныця" сообщила о массовом возврате билетов - так с 11 по 15 марта пассажиры уже вернули 303 тыс. билетов на почти 86,6 млн гривен.