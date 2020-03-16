Экспресс в аэропорт "Борисполь" приостанавливает работу из-за низкого пассажиропотока

Железнодорожный экспресс Kyiv Boryspil Express, соединяющей Киев с международным аэропортом "Борисполь", приостанавливает работу.

Об этом сообщили в "Укрзализныце".

Отмечается, что такие меры принимаются из-за снижения пассажиропотока после введения карантина и прекращения авиасообщения с другими странами.

Работа экспресса будет приостановлена до соответствующего распоряжения.

Напомним, с 17 марта Украина на две недели полностью прекращает авиасообщение с другими странами из-за карантинных мер для нераспространения коронавируса.

Также ограничивается и железнодорожное сообщение. Ранее "Укрзализныця" сообщила о массовом возврате билетов - так с 11 по 15 марта пассажиры уже вернули 303 тыс. билетов на почти 86,6 млн гривен.