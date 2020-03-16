В КГГА отказываются решать проблему бесхозных машин

Киевская горгосадминистрация (КГГА) даже не начала выполнять решение Киевсовета от 14 ноября 2019 года “Об упорядочении ситуации с бесхозными транспортными средствами в г. Киеве”. Чиновники неубедительно сетуют на проблему с подсчетом брошенных машин и площадками для их хранения. При этом, что им мешало в течении трех месяцев хотя бы написать порядок перемещения и временного хранения бесхозных автомобилей – непонятно.

Как стало известно KV , 11 марта 2020 года комиссия Киевсовета по вопросам транспорта, связи и рекламы признала неудовлетворительным выполнение Киевской горгосадминистрацией (КГГА) решения Киевсовета №232/7805 “Об упорядочении ситуации с бесхозными транспортными средствами в г. Киеве” от 14 ноября 2019 года.

Администрации Кличко поручили в течение одного месяца предоставить комиссии план мероприятий по выполнению этого решения.

Инициатором рассмотрения вопроса о том, как столичные власти решают проблему бесхозных автомобилей, выступил автор решения №232/7805 – депутат Киевсовета Александр Пабат (внефракционный).

Как сообщил в ходе заседания комиссии директор КП “Центр организации дорожного движения” Виктор Черний, главная проблема в реализации данного решения – определение места для хранения бесхозных автомобилей. Это должны быть специальные площадки с охраной, для чего необходимы земельные участки. Кроме того, как отметил Виктор Черний, до сих пор не решен вопрос, что делать с такими машинами – выставлять на аукцион или утилизировать.

Примечательно, что, по словам руководителя КП “Центр организации дорожного движения”, столичные власти уже вывезли около трех сотен бесхозных автомобилей. Правда, на протяжении какого периода это было сделано и где сейчас, несмотря на проблемы с площадками, находится данный транспорт, Виктор Черний не уточнил.

В свою очередь, директор Департамента транспортной инфраструктуры КГГА Валентин Осипов сообщил, что в Киеве есть две охраняемых площадки – на улице Академика Туполева и на улице Гната Хоткевича. По словам чиновника, Нацполиция рассматривает вариант с организацией еще одной площадки – на улице Набережной-Луговой, где можно будет хранить до полутора тысяч единиц транспорта.

При этом, Осипов отметил, что на сегодняшний день есть проблема с подсчетом количества таких автомобилей, ведь большинство из них находятся во дворах.

Члены комиссии остались недовольны таким положением дел.

“Тех потуг, которые сделаны департаментом и соответствующим коммунальным предприятием, недостаточно. За это время даже не был предоставлен план-график (выполнения решения. – KV )”, – отметил глава комиссии Алексей Окопный (фракция “Солидарность”).

Напомним, в соответствии с указанным выше решением депутаты Киевсовета поручили КГГА в течение трех месяцев разработать порядок перемещения и временного хранения бесхозных автомобилей. В дальнейшем, по задумке Александра Пабата, Нацполиция сможет продавать брошенные машины, перечисляя вырученные деньги в бюджет Киева .

С момента принятия этого решения прошло уже больше трех месяцев.

Как ранее сообщала KV , на заре 2000-х властям Киева казалось, что утилизация машин-призраков – это прекрасная возможность подзаработать. Развалюхи не только сдавали на металлолом, но и лепили из них дорожную технику. Но потом это прекратилось.

Полтора года назад, после чрезвычайного происшествия на ул. Чернобыльской, когда из-за взрыва в заброшенной машине пострадали четыре ребенка, городской голова Виталий Кличко распорядился до 2 июля 2018 года провести обследование территорий во всех районах столицы с целью выявления старых заброшенных автомобилей.

Видимо, то распоряжение Кличко тоже осталось невыполненным.

Напомним Валентин Осипов руководит Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года. Ранее, с 1 ноября 2019 года, этот департамент временно возглавлял первый заместитель директора Иван Шпилевой. Все вопросы транспорта в Киеве с 20 сентября 2019 года курирует первый замглавы КГГА Николай Поворозник.

Фото: Oligarh.media