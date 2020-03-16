5 вражаючих автомобільних новинок 2020 року

З кожним роком кількість нових моделей збільшується. Виробники прагнуть розширити свою модельну лінійку, і зайняти більше сегментів. Тому ми вирішили скласти власний рейтинг найкрутіших новинок цього року.

Вже зараз пересічному покупцеві стає складно вибрати нових автомобіль. Серед майбутніх дебютів стає все більше цікавих новинок. Деякі виробники прагнуть акцентувати увагу на технологічності, інші на дизайні, а треті на потужності. Редакція нашого порталу вирішила перевірити, що з новинок 2020 року дійсно варто чекати, незважаючи на сегмент і вартість, але залишиться актуальним на найближчі роки.

1. Porsche 911 Turbo S

Топова модифікація з легендарного сімейства Porsche 911 нарешті повертається на ринок в новому поколінні. Вона буде представлена як найстильніша, агресивна і найшвидша в історії серійна версія з цієї лінійки. Розгін до «сотні» займає всього 2,7 секунди, а 200 км / год можна набрати за 8,8 секунди. А максимальна швидкість обмежиться відміткою в 330 км / г.

Під капотом буде встановлений 3,8-літровий бітурбований мотор, здатний розвивати до 640 кінських сил. У парі з ним працюватиме автоматична спортивна трансмісія. Але головна особливість – це місце для чотирьох пасажирів, і майже достатньо місця для багажу.

Інтер’єр заслуговує на окрему увагу через велику кількість стильних, але строгих дизайнерських рішень, а також великої кількості шкіряної обробки з елітних матеріалів. Цінник складе близько 14 млн рублів за поточним курсом.

2. Ford Mustang Mach-E





Сумнівно, що ця модель з’явиться в Україні, але залишити без уваги перший електричний кросовер компанії Ford з гучним ім’ям ми не могли. Mustang Mach-E вже готується до перших поставок, які відбудуться в четвертому кварталі цього року. З випуском купеобразного кросовера, американський концерн намагається поєднати в одному продукті відразу кілька цільових аудиторій і рішень проблем.

Перший електрокар отримав ім’я легендарного спорткара, що призвело до бурхливого обговорення моделі в усьому світі. Тепер про цей автомобіль знають дуже багато. Крім того, випуск електрокара дозволить знизити накал в середовищі борців за екологічність. Крос-купе – це один з найпопулярніших зараз класів автомобілів, що забезпечить моделі додатковий попит.

На жаль, тільки початок продажів покаже вдалість моделі і рішення.

3. Land Rover Defender





Трійку лідерів замикає відроджений позашляховик Land Rover Defender. «Захисник» обіцяє стати бестселером у своєму класі, а компанія серйозно поставилася до його просуванню. Автомобіль стане головним героєм в новому фільмі про відомого секретного агента Джеймса Бонда.

Автомобіль являє собою класичний позашляховик на рамній платформі, створений на основі нових розробок і технологій. Він повинен стати гідним правонаступником для шанувальників моделі.

Як зазначили самі розробники, створити сучасну заміну, яка несе в собі дух оригіналу, – було неймовірно складним завданням. Уже в цьому році весь світ зможе перевірити новий Land Rover Defender в реальних умовах.

4. Aston Martin DBX





Aston Martin, можливо, робить найкрасивіші автомобілі в усьому світі. Але створити великий позашляховик, з елегантними рисами корпоративного дизайну бренду, і що виглядає гармонійно, – було занадто великою проблемою, навіть для таких фахівців. Проте інженери і дизайнери впоралися з цим завданням в новій моделі DBX. Автомобіль побудований на новій платформі, і покликаний «витягнути» компанію з фінансових невдач після випуску акцій на відкритий ринок в 2018 році.

5. Ferrari Roma





Нове спортивне розкішного купе від Ferrari виділяється серед решти модельної лінійки. Ferrari Roma є передньомоторним купе з класичними пропорціями, що володіє елегантними обтікають формами.

Новинка побудована на базі тієї ж платформи, що і Ferrari Portofino, з трохи посиленою версією того ж 3,9-літровим бітурбований мотором з потужністю до 611 кінських сил. Максимальна швидкість складе близько 300 км / г, а розгін до «сотні» займе всього 3,4 секунди.