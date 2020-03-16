5 вражаючих автомобільних новинок 2020 року
1. Porsche 911 Turbo S
Топова модифікація з легендарного сімейства Porsche 911 нарешті повертається на ринок в новому поколінні. Вона буде представлена як найстильніша, агресивна і найшвидша в історії серійна версія з цієї лінійки. Розгін до «сотні» займає всього 2,7 секунди, а 200 км / год можна набрати за 8,8 секунди. А максимальна швидкість обмежиться відміткою в 330 км / г.
Під капотом буде встановлений 3,8-літровий бітурбований мотор, здатний розвивати до 640 кінських сил. У парі з ним працюватиме автоматична спортивна трансмісія. Але головна особливість – це місце для чотирьох пасажирів, і майже достатньо місця для багажу.
Інтер’єр заслуговує на окрему увагу через велику кількість стильних, але строгих дизайнерських рішень, а також великої кількості шкіряної обробки з елітних матеріалів. Цінник складе близько 14 млн рублів за поточним курсом.
2. Ford Mustang Mach-E
Сумнівно, що ця модель з’явиться в Україні, але залишити без уваги перший електричний кросовер компанії Ford з гучним ім’ям ми не могли. Mustang Mach-E вже готується до перших поставок, які відбудуться в четвертому кварталі цього року. З випуском купеобразного кросовера, американський концерн намагається поєднати в одному продукті відразу кілька цільових аудиторій і рішень проблем.
Перший електрокар отримав ім’я легендарного спорткара, що призвело до бурхливого обговорення моделі в усьому світі. Тепер про цей автомобіль знають дуже багато. Крім того, випуск електрокара дозволить знизити накал в середовищі борців за екологічність. Крос-купе – це один з найпопулярніших зараз класів автомобілів, що забезпечить моделі додатковий попит.
На жаль, тільки початок продажів покаже вдалість моделі і рішення.
3. Land Rover Defender
Трійку лідерів замикає відроджений позашляховик Land Rover Defender. «Захисник» обіцяє стати бестселером у своєму класі, а компанія серйозно поставилася до його просуванню. Автомобіль стане головним героєм в новому фільмі про відомого секретного агента Джеймса Бонда.
Автомобіль являє собою класичний позашляховик на рамній платформі, створений на основі нових розробок і технологій. Він повинен стати гідним правонаступником для шанувальників моделі.
Як зазначили самі розробники, створити сучасну заміну, яка несе в собі дух оригіналу, – було неймовірно складним завданням. Уже в цьому році весь світ зможе перевірити новий Land Rover Defender в реальних умовах.
4. Aston Martin DBX
Aston Martin, можливо, робить найкрасивіші автомобілі в усьому світі. Але створити великий позашляховик, з елегантними рисами корпоративного дизайну бренду, і що виглядає гармонійно, – було занадто великою проблемою, навіть для таких фахівців. Проте інженери і дизайнери впоралися з цим завданням в новій моделі DBX. Автомобіль побудований на новій платформі, і покликаний «витягнути» компанію з фінансових невдач після випуску акцій на відкритий ринок в 2018 році.
5. Ferrari Roma
Нове спортивне розкішного купе від Ferrari виділяється серед решти модельної лінійки. Ferrari Roma є передньомоторним купе з класичними пропорціями, що володіє елегантними обтікають формами.
Новинка побудована на базі тієї ж платформи, що і Ferrari Portofino, з трохи посиленою версією того ж 3,9-літровим бітурбований мотором з потужністю до 611 кінських сил. Максимальна швидкість складе близько 300 км / г, а розгін до «сотні» займе всього 3,4 секунди.