ТОП-3 лучших б/у трехдверных кроссоверов

Сейчас автопроизводители предпочитают выпускать кроссоверы не с тремя, а с пятью дверями, ведь они более практичны. Однако, 3-дверные версии имеют свои достоинства. Например, они выглядят более стильно и имеют лучшую проходимость на бездорожье. Предлагаем вашему вниманию ТОП-3 лучших б/у кроссоверов с тремя дверями.

Toyota RAV4

Toyota RAV4 первого и второго поколения (1994-2005 годы) выпускали как в 5-ти, так и в 3-х дверном вариантах кузова (см. фото вверху). Интересно, что в начале в продаже появилась версия с тремя дверями, и только потом – с пятью дверями. Привод – передний или полный. В линейку двигателей входили выносливые и живучие бензиновые агрегаты, а также дизель. На таком автомобиле можно с комфортом ездить по городу и передвигаться по легкому бездорожью.

Suzuki Grand Vitara

Suzuki Grand Vitara – недорогой и практичный полноприводный кроссовер для любителей поездок по плохим дорогам. Несколько его поколений выпускали в 3-дверном кузове. В линейку двигателей последнего поколения Grand Vitara с тремя дверями входит два бензиновых агрегата и один турбодизель. На бездорожье этот автомобиль очень неплох для своего класса. К тому же, выносливая и надежная "Гранд-Витара" не разорит владельца на ремонте.

Honda HR-V

Honda HR-V появилась в 1998 году в 3-дверном кузове. Через год японцы начали выпускать версию с 5-дверным кузовом. Привод – передний или полный. Трехдверную версию сняли с конвейера в 2003 году, а пятидверную – в 2006 году. Позже появился HR-V второго поколения.