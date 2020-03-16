К выбору семейного кроссовера нужно подходить особенно тщательно, ведь на нем будет ездить ваша семья. Эксперты журнала What Car?, опросив несколько тысяч автомобилистов, назвали ТОП-10 самых надежных б/у семейных кроссоверов.

10. Seat Ateca – 94,7%

За последние 12 месяцев 23,2% владельцев Seat Ateca (см. фото вверху) имели проблемы, главным образом с кондиционером, аккумулятором и внутренней отделкой. Общий рейтинг надежности — 94,7%.

Toyota C-HR – это довольно надежный кроссовер. Если у него и есть проблемы, то чаще всего с внутренней отделкой и системой спутниковой навигации. Общий рейтинг надежности — 95%.

8. Kia Sportage – 95,3%

Kia Sportage предыдущего поколения – отличный семейный внедорожник. У него просторный салон, большой багажник и он вполне надежен. 20% владельцев этого кроссовера сообщили, что за последние 12 месяцев им приходилось отправлять его на СТО.

7. Volkswagen Tiguan первого поколения – 95,7%

VW Tiguan первого поколения был очень популярным семейным кроссовером. Общий рейтинг надежности – 95,7%. Иногда жалуются на его электрику.

6. Volkswagen Tiguan второго поколения – 96%

20,2% владельцев VW Tiguan второго поколения за последние 12 месяцев отправляли его на СТО. 6,1% из них делали кузовные работы.

5. Hyundai Tucson – 96,6%

Hyundai Tucson прочный и надежный семейный кроссовер. За последние 12 месяцев 14,9% владельцев Tucson ремонтировали его на СТО. 7,5% проблем связаны с коробкой передач.

4. Peugeot 3008 – 97,4%

При покупке б/у Peugeot 3008 можно быть уверенным, что это надежный кроссовер. Его владельцам не нужно беспокоиться, что возникнут серьезные проблемы. Если же проблемы возникают, то в 7,1% случаях они связаны с кондиционером, а в 3,4% — с рулевым управлением и кузовом.

3. Audi Q3 – 98%

Audi Q3 занял высокое третье место в рейтинге самых надежных б/у семейных кроссоверов. Общий рейтинг его надежности – 98%.

2. Volvo XC40 – 98,4%

Volvo XC40 пользуется большой популярностью благодаря красивому дизайну, классному салону и системам безопасности. К этому также можно добавить отличную надежность. Только 10,8% владельцев XC40 сказали, что у этого кроссовера были проблемы. И чаще всего проблемы небольшие, а на кроссовере продолжали ездить.

1. Kia Sportage текущего поколения – 98,6%

Kia Sportage текущего поколения с полным правом можно считать самым надежным семейным подержанным кроссовером. Только 6,8% владельцев Sportage заявили, что у него были проблемы. В 2,7% случаев жаловались на коробку передач.