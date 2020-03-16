2020-03-16
Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы
Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда, без взимания дополнительных сборов. Об этом
Фото: ukrinform.ua
Как вернуть деньги
Чтобы вернуть деньги за приобретенные билеты, пассажиры должны обратиться в любую железнодорожную кассу. Деньги за билеты, купленные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.
«На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ», — говорится в сообщении.
Какие поезда отменили
- РоSSия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией с 17 марта. Деньги за билеты можно вернуть в железнодорожных кассах на территории стран, где они были куплены. Электронные проездные документы можно сдать через сайты.
- Ранее отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж. Это произошло после того, как Польша, на территории которой курсируют эти поезда, закрыла границу из-за пандемии коронавируса.