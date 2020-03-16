Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда, без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

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Как вернуть деньги

Чтобы вернуть деньги за приобретенные билеты, пассажиры должны обратиться в любую железнодорожную кассу. Деньги за билеты, купленные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

«На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ», — говорится в сообщении.

Какие поезда отменили