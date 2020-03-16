Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы

Укрзализныця будет возвращать пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные поезда, без взимания дополнительных сборов. Об этом сообщает пресс-служба УЗ.

Укрзализныця вернет пассажирам полную стоимость билетов на отмененные международные рейсы
Фото: ukrinform.ua

Как вернуть деньги

Чтобы вернуть деньги за приобретенные билеты, пассажиры должны обратиться в любую железнодорожную кассу. Деньги за билеты, купленные через интернет, возвращаются через онлайн-сервисы.

«На поезда, которым будет ограничен маршрут, полную стоимость билета можно вернуть в случае, если была отменена остановка, до которой пассажир имел проездной документ», — говорится в сообщении.

Какие поезда отменили

  • РоSSия и Беларусь приостанавливают железнодорожное сообщение с Украиной, Молдавией и Латвией с 17 марта. Деньги за билеты можно вернуть в железнодорожных кассах на территории стран, где они были куплены. Электронные проездные документы можно сдать через сайты.
  • Ранее отменили пассажирские поезда из Москвы в Берлин и Париж. Это произошло после того, как Польша, на территории которой курсируют эти поезда, закрыла границу из-за пандемии коронавируса.

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