Региональные сети снижают цены на бензин и дизтопливо

Региональные сети снижают цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизтопливо в некоторых сетях АЗС 16 марта снизились в пределах 15-60 коп. за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Конслатинговую группу А-95".

Отмечается, что в харьковской сети "Овис" бензины подешевели на 60-66 коп./л, до 23,22 грн./л по А-92 и до 23,70 грн./л за А-95. Цена на дизтопливо снизилась на 1,44 грн. за литр – до 22,50 грн/л.

Бензины в сети SUN OIL подешевели на 50 коп/л, дизтопливо - на 93 коп/л. Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп/л, дизтопливо - на 30 коп/л.

МинПром по материалам enkorr

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
На сколько завышены цены на бензин в УкраинеНа сколько завышены цены на бензин в Украине
Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сетиПоезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Стали известны цены на электрокар Porsche Taycan в УкраинеСтали известны цены на электрокар Porsche Taycan в Украине
Половина американцев уверена, что электромобили надо заправлять бензиномПоловина американцев уверена, что электромобили надо заправлять бензином
Hyundai поддержит проект IONITY для расширения сети электрозарядных станцийHyundai поддержит проект IONITY для расширения сети электрозарядных станций
Tesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в КитаеTesla повышает цены на некоторые модели электрокаров в Китае
Из-за сбоя в энергосети в Одессе остановился почти весь общественный транспортИз-за сбоя в энергосети в Одессе остановился почти весь общественный транспорт
Львовские железнодорожники крали дизтопливо, сливая его в полиэтиленовые пакетыЛьвовские железнодорожники крали дизтопливо, сливая его в полиэтиленовые пакеты
В сети оказались снимки BMW 8-Series Gran Coupe.В сети оказались снимки BMW 8-Series Gran Coupe.
Последние новости
Подгружаем последние новости