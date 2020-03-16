Региональные сети снижают цены на бензин и дизтопливо

Цены на бензин и дизтопливо в некоторых сетях АЗС 16 марта снизились в пределах 15-60 коп. за литр. Об этом сообщает enkorr со ссылкой на "Конслатинговую группу А-95".



Отмечается, что в харьковской сети "Овис" бензины подешевели на 60-66 коп./л, до 23,22 грн./л по А-92 и до 23,70 грн./л за А-95. Цена на дизтопливо снизилась на 1,44 грн. за литр – до 22,50 грн/л.



Бензины в сети SUN OIL подешевели на 50 коп/л, дизтопливо - на 93 коп/л. Сеть Chipo снизила цены на бензины на 15 коп/л, дизтопливо - на 30 коп/л.

