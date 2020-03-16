В столице за сутки ликвидировали четыре пожара в автомобилях

За субботу, 15 марта, в Киеве пожарные четыре раза выезжали на вызовы по поводу возгорания в автомобилях. Так, пожары произошли в Шевченковском, Оболонском, Днепровском и Деснянском районах столицы. Пострадавших нет.

Об этом KV стало известно из сообщения на Facebook-странице ГУ ГСЧС в Киеве .

Так, 15 марта в 12:00 в Службу спасения 101 поступило сообщение о том, что на тротуаре возле проезжей части дороги на бул. Тараса Шевченко 26/4, в припаркованном автомобиле Volkswagen возник пожар. В 12:22 возгорание полностью ликвидировали. В результате пожара поврежден моторный отсек и панель приборов.

Следующий вызов поступил в 16:31. На проезжей части дороги во время движения на ул. Богатырской, 154, в автомобиле Chevrolet произошло возгорание. Еще до прибытия пожарных водитель самостоятельно погасил возгорание огнетушителем.

В 19:09 в Службу спасения 101 поступил звонок о пожаре в еще одном автомобиле. В сообщении говорилось о том, что на проезжей части дороги на ул. Фанерной, во время движения в автомобиле BMW возник пожар. Возгорание было ликвидировано за 19 минут.

Последний вызов поступил в 19:30. В информации говорилось, что во время движения на проезжей части дороги на перекрестке улиц Братиславская и Шалом-Алейхема в легковом автомобиле Daewoo произошло возгорание. Оно было ликвидировано в 19: 50.

Напомним, что в течение прошедшей недели – с 09 по 15 марта, пожарно-спасательные подразделения Киевского гарнизона осуществили 254 выезда на ликвидацию пожаров и чрезвычайных ситуаций. В частности – 135 пожаров и 7 аварий.

Фото: Facebook-страница ГУ ГСЧС в Киеве