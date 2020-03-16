На сколько завышены цены на бензин в Украине

Эксперты рассказали о том, сколько должен стоить литр автомобильного топлива в нашей стране.

С января 2020 года стоимость барреля нефти опустилась с 65 до 40 долларов. В конце первой декады марта нефть подешевела и вовсе до 31 доллара за баррель.

Однако, как можно заметить по ценникам на АЗС, трейдеры явно не торопятся снижать розничные цены на бензин и дизтопливо.

По словам аналитика UPECO Александра Сиренко, в стоимости литра бензина уже были лишние 3 гривны. Кроме того, как подметил эксперт, если б стоимость нефти выросла, то розничные сети без стеснения бы подняли цены на нефтепродукты.

На сколько завышены цены на бензин в Украине 1

Такое же мнение выразил инвестаналитик European Analytical Centre Вадим Бардась.

Он считает, что топливный рынок в Украине является олигополизированным, поэтому основной фактор, который влияет на ценообразование – это спрос. В случае, если бы АМКУ принял меры, а рынок был бы конкурентным, стоимость литра бензина А-95 составляла бы приблизительно 17 гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщинуИзвестная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Tesla начала поставки электромобиля Model Y на несколько дней раньше графикаTesla начала поставки электромобиля Model Y на несколько дней раньше графика
С 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билетыС 1 марта "Укрзализныця" будет ежемесячно повышать цены на билеты
Доступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ сначала получит группа экспертов, затем его передадут Украине, - ПристайкоДоступ к "черным ящикам" сбитого самолета МАУ сначала получит группа экспертов, затем его передадут Украине, - Пристайко
За год в Украине зарегистрировали 408 тыс. импортных б/у авто и только 88,5 тыс. новыхЗа год в Украине зарегистрировали 408 тыс. импортных б/у авто и только 88,5 тыс. новых
Пираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков есть украинецПираты напали на танкер у берегов Камеруна, среди похищенных моряков есть украинец
Мининфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов в Украине до 63%Мининфраструктуры намерено увеличить долю лоукостов в Украине до 63%
Cтроительство дорог в Украине проконтролируют иностранцы, – советник премьера ГоликCтроительство дорог в Украине проконтролируют иностранцы, – советник премьера Голик
Полиция завершила расследование дела о фиктивной продаже Tesla в УкраинеПолиция завершила расследование дела о фиктивной продаже Tesla в Украине
Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"Несколько пассажирских поездов опаздывают из-за кражи кабелей под Киевом, - "УЗ"
Последние новости
Подгружаем последние новости