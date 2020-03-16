На сколько завышены цены на бензин в Украине

Эксперты рассказали о том, сколько должен стоить литр автомобильного топлива в нашей стране.

С января 2020 года стоимость барреля нефти опустилась с 65 до 40 долларов. В конце первой декады марта нефть подешевела и вовсе до 31 доллара за баррель.

Однако, как можно заметить по ценникам на АЗС, трейдеры явно не торопятся снижать розничные цены на бензин и дизтопливо.

По словам аналитика UPECO Александра Сиренко, в стоимости литра бензина уже были лишние 3 гривны. Кроме того, как подметил эксперт, если б стоимость нефти выросла, то розничные сети без стеснения бы подняли цены на нефтепродукты.

Такое же мнение выразил инвестаналитик European Analytical Centre Вадим Бардась.

Он считает, что топливный рынок в Украине является олигополизированным, поэтому основной фактор, который влияет на ценообразование – это спрос. В случае, если бы АМКУ принял меры, а рынок был бы конкурентным, стоимость литра бензина А-95 составляла бы приблизительно 17 гривен.