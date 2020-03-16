Водіям пояснили, кого будуть штрафувати за порушення ПДР, якщо за кермом не власник

Виконавча служба блокує банківські рахунки автовласника у разі несплати штрафу.

За порушення правил дорожнього руху відповідальна особа – фізична особа або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, в разі якщо власник не оформив належного користувача автомобілем. Таке пояснення надає офіцер патрульної поліції Києва Євген Зборовський у Facebook.

Зокрема, якщо власник не користується автомобілем, за кермом якого їздить інша людина, то він має оформити це офіційно. Адже у разі порушення ПДР і несплати штрафу виконавча служба блокує банківські рахунки власника авто.

«Що це означає.

1. Якщо ви свого часу віддали свій автомобіль іншій особі у користування і не оформили відповідними документами (як було раніше «продали за довіреністю»), то зараз саме час виправити цей недолік, щоб не нести відповідальність за дії іншої особи.

2. Якщо ви не бажаєте переоформлювати авто на іншу особу, але на постійній основі цим авто користується хтось інший, то зараз легко в кабінеті водія можна за участі власника і користувача документально затвердити належного користувача.

3. Ну і зареєструйтесь нарешті в електронному кабінеті водія, щоб швидко і легко отримувати всю інформацію по своєму автомобілю, якщо ви цього досі не зробили», – написав Зборовський.