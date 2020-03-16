На въездах в Киев за неделю выявили только 14 перегруженных фур

С 10 по 15 марта весовые комплексы КП “Центр организации дорожного движения” на подъездах к Киеву взвесили 56 грузовиков. Было выявлено 14 нарушений допустимой нормы нагрузки.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы КП “Центр организации дорожного движения” (*).

Как сообщается, за неделю на весовых комплексах КП “Центр организации дорожного движения” было выявлено всего 14 фур с нарушением допустимой нормы нагрузки.

При этом силами коммунального предприятия было обеспечено 720 часов непрерывной работы весовых комплексов. Однако, останавливать машины и накладывать штраф в случае нарушений могут только сотрудники Укртрансбезопасности. Согласно сообщению, сотрудники Укртрансбезопасности на прошлой неделе проработали в пунктах взвешивания совокупно только 11 часов.

Отмечается, что таким образом три весовых комплекса фактически работали вхолостую (36км. Трассы Киев-Чоп, Стлоличне шоссе у АЗС "АМИК" и на углу ул. Кольцевая-Г.Барського), а весовой комплекс на 7 км. трассы Киев-Одесса работал с инспектором Укртрансбезопасности за неделю только 2 часа 50 минут и за это время не проверил ни одной машины.

Напомним, неделей ранее на весовых комплексах, расположенных на подъездах к Киеву было взвешено 185 грузовиков. У 30 из них были обнаружены нарушения допустимой нормы нагрузки.

Отметим, что КП “Центр организации дорожного движения с 15 апреля 2015 года руководит Виктор Черний. Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года руководит Валентин Осипов. Курировать транспортную сферу в столице с 20 сентября 2019 года поручено первому замглавы КГГА Николаю Поворознику.

* КП “Центр організації дорожнього руху” (код ЄДРПОУ: 32955518)

Фото: пресс-служба КП “Центр организации дорожного движения”.