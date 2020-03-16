Возле Сум произошло ДТП с рейсовым автобусом, трое погибших

Сегодня утром, 16 марта возле села Постольное недалеко от Сум произошло ДТП с участием рейсового автобуса, в результате которого погибли три человека. Об этом сообщил пресс-центр Нацполиции Сумской области.

«Установлено, что столкнулись Рено Трафик и рейсовый автобус сообщением Сумы-Зноб-Новгородский. По предварительным данным, в результате аварии погибли водитель и два пассажира мини-автобуса», - сказано в сообщении.

Сейчас на месте происшествия работают медики, следственно-оперативная группа полиции и криминалисты. Устанавливается количество пострадавших, причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.