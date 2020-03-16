Остановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения цен

Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты. Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в фейсбуке.

Фото: epravda.com.ua

Что известно о повышении цен

В АМКУ отмечают, что в связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.

Для примера ведомство приводит информацию об изменения цены билетов эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта стоит 24 тыс, при этом накануне билет стоил меньше 10 тыс.

АМКУ заявляет, что изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.

Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли компании.

Что говорят в МАУ

МАУ в своем пресс-релизе ответила на заявление АМКУ.

В компании отмечают, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета — Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.

Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.

О причинах роста цен в МАУ ответили, что не их компания принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. «Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать».

В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.

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