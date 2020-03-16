Остановка авиасообщения: АМКУ проверит МАУ из-за резкого повышения цен
Киевское областное территориальное отделение АМКУ начинает расследование против МАУ о повышении цен на билеты. Об этом сообщил глава Киевского областного территориального отделения АМКУ Алексей Хмельницкий в фейсбуке.
Что известно о повышении цен
В АМКУ отмечают, что в связи с закрытием границ в Антимонопольный комитет поступили сообщения, что крупнейший национальный авиаперевозчик – Международные авиалинии Украины – резко поднял цены на билеты на последние дни перед остановкой авиасообщения.
Для примера ведомство приводит информацию об изменения цены билетов эконом-класса маршрута Лондон-Киев: на 15 марта стоит 24 тыс, при этом накануне билет стоил меньше 10 тыс.
АМКУ заявляет, что изучит эти факты и, в случае установления нарушений конкурентного законодательства, накажет нарушителя.
Комитет может наложить штраф в размере до 10% годовой прибыли компании.
Что говорят в МАУ
МАУ в своем пресс-релизе ответила на заявление АМКУ.
В компании отмечают, что сейчас рассчитывают стоимость авиаперелета по одному и тому же алгоритму. Цену формирует специальная система расчета — Revenue Management System, что исключает вероятность формирования стоимости авиабилетов в ручном режиме.
Увеличение запросов на оформление билета система расценивает как повышение спроса с соответствующей корректировкой стоимости.
О причинах роста цен в МАУ ответили, что не их компания принимала решение об ограничении пассажирского сообщения. «Главная задача авиакомпании – поднимать самолеты в небо и доставлять людей во все точки мира. Авиакомпания никогда добровольно не прекратила бы это делать».
В компании подчеркнули, что главный союзник рост цен на авиабилеты – это паника.
Ранее сообщалось
- Пассажирское авиасообщение Украины с другими странами будет полностью закрыто в полночь 17 марта.
- С 230 действующих пунктов пропуска через государственную границу остаются работать 123. 107 к 3 апреля временно прекращают свою работу. Список опубликован на сайте правительства.
- Напомним, с 12 марта по всей Украине начался карантин в связи с распространением в мире коронавируса. Все учебные учреждения, включительно с частными, закрыли на три недели, до 3 апреля.