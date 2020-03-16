МАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов Европы

Дополнительные рейсы выполнят из Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны и Мадрида.

МАУ выполнит дополнительные рейсы из пяти городов Европы
Фото: Facebook Ukraine International Airlines UIA

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" в понедельник, 16 марта, выполнит дополнительные рейсы из Амстердама, Лондона, Парижа, Барселоны и Мадрида. Об этом МАУ сообщила у себя на сайте.

"МАУ стремится помочь как можно большему количеству наших сограждан вовремя вернуться в Украину. Поэтому 16 марта авиакомпания выполнит пять дополнительных рейсов между Киевом и Амстердамом (PS103/104), Лондоном (PS113/114), Парижем (PS129/130), Барселоной (PS 993/994) и Мадридом (PS 945/946)", - сказано в сообщении.

В компании подчеркнули, что на борт будут допускаться только те категории пассажиров, которым на 00 часов 00 минут 16 марта будет разрешен въезд на территорию Украины.

Напомним, с 17 марта Украина на две недели прекращает авиасообщение с другими странами. После 17 марта гражданам Украины придется возвращаться в страну только автотранспортом.

Кроме того, с сегодняшнего дня, с 16 марта Украина закрыла границы для иностранцев. Исключение составляют иностранцы, имеющие право на постоянное или временное проживание в Украине, представители официальных делегаций и дипломатических миссий.

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