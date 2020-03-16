Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину

У Ольги Ладыги не было даже водительских прав.

Известная в Украине спортсменка сбила насмерть беременную женщину
Ольга Ладыга
Фото: 24tv.ua

В Николаеве чемпионка Украины по прыжкам в высоту среди юниоров Ольга Ладыга на нерегулируемом пешеходном переходе насмерть сбила 32-летнюю беременную женщину, сообщает "Преступности.НЕТ".

По словам свидетелей, Mitsubishi Pajero Sport, за рулем которого была высотница, не только сбил женщину, но и протаранил автомобиль Geely, который ехал перед ним.

Когда полицейские попросили Ладыгу предъявить водительское удостоверение, спортсменка заявила, что не имеет его при себе. Позже выяснилось, что прав на вождение автомобиля у Ольги нет вообще, так как она их никогда не получала, а автомобиль принадлежит не ей.

По отношению к Ладыге открыто криминальное производство, в следствии которого спортсменке грозит лишение свободы сроком до 8 лет.

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