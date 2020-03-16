Сумне видовище: утилізація броньованих позашляховиків американських чиновників

Позашляховики американських чиновників утилізували в Казахстані. Примітно, що всі вони були на ходу і в хорошому стані.

У Казахстані свідки запам’ятали те, як сім дорогих позашляховиків, які належали американським чиновникам вирушили на металобрухт. Спец техніка знищила броньовані Toyota, Chevrolet Suburban і Cadillac. За процесом особисто спостерігали чиновники з США . Можете подивитися відео, як це відбувалося.

Були відправлені на металобрухт Toyota Land Cruiser 100 з рестайлінговою зовнішністю, три Toyota Land Cruiser 200. Одна з версій одержала підвищений кліренс і кенгурятник. Крім того в числі знищених авто пікап Toyota HiLux, Cadillac DTS і позашляховик Chevrolet Suburban. Всі авто прекрасно виглядали. Вони були побудовані в 2002-2012 роках.