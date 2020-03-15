Названо автомобілі, які не бояться пробігів за 300 тис. км

Найбільш “довговічним” автомобілем виявився Toyota Land Cruiser – 15,7% що взяли участь в дослідженні позашляховиків проїхали понад 320 тис. км.

Рейтингом поділився американський портал iSeeCars, експерти якого вивчили показники більш 15,8 млн автомобілів, що знаходяться на ходу.

Однак вражаючий результат Land Cruiser може бути обумовлений і тим, що його тираж в США невеликий – за минулий рік в країні придбали всього 3,54 тис. позашляховиків.

Слідом з помітним відривом слідує ще одна Toyota – Sequoia, результат якої склав 9,2%. “Бронза” дісталася Ford Expedition – у 5,2% оглянутих машин на одометрі значився пробіг більше 300 тис. км.

Далі йде Chevrolet Suburban з показником 4,9% і єдиний кросовер, який пробився в першу п’ятірку – гібридний Toyota HighLander з результатом 4,2%.

В середньому з автомобілів всіх брендів після 300 тис. км на ходу залишається тільки 1%.

Кращий результат серед середньорозмірних SUV продемонстрував Toyota 4Runner – 3,9%, а серед компактних – Honda CR-V зі скромним показником 1,1%.

З преміальних автомобілів експерти виділили Lincoln Navigator, 2,6% з яких все ще служать власникам, подолавши понад 300 тис. км, Acura MDX (1,6%) і BMW X3 (0,2%).

Також непогані результати показали Honda Ridgeline (3,0%), Toyota Tundra (2,9%), Honda Odyssey (2,7%), Toyota Avalon (2,6%), Honda Civic (2,3%), Toyota Prius (2,0%) і Honda Accord (1,8%)

Для спорткарів планку знизили до 240 тис. км. Переможцями в сегменті стали Audi TT з показником 4,1%, Dodge Charger c 3,0% і Ford Mustang Coupe з 2,3%.

Кращою серед електрокарів, для яких поріг знову знизили – до 160 тис. км – очікувано стала Tesla Model S, результат якої склав 2,3%.

До слова, саме Model S стала першою машиною на електротязі, що подолала позначку в 1 млн км. Автомобіль-рекордсмен належить жителю Німеччини, який “наїздив” неймовірну кількість кілометрів всього за п’ять років.