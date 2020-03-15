Названо автомобілі, які не бояться пробігів за 300 тис. км

Експерти вивчили показники більш 15,8 млн автомобілів, що знаходяться на ходу.

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