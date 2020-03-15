"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса

Пандемия сократит железнодорожное сообщение в Украине.

"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса
Фото: t.me/UkrzalInfo

"Укрзализныця" завела телеграм-канал UkrzalInfo, в котором будут публиковать изменения в расписании в связи с коронавирусом и решением властей закрыть международное пассажирское сообщение.

Как сообщает пресс-служба УЗ, там будет информация о дополнительных поездах и общей ситуации по коронавирусу.

Полный перечень международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта минимум до 3 апреля), доступен на сайте компании. В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также четыре беспересадочных вагона.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля будет закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан). На линии соприкосновения тоже вводятся ограничения: перестанут пропускать лиц без прописки на свободной территории.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Блок рекламы


Похожие новости
Lamborghini остановила работу завода из-за коронавирусаLamborghini остановила работу завода из-за коронавируса
У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнерУ берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер
Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сетиПоезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети
В Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавирусаВ Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавируса
Международный автосалон в Женеве отменён из-за коронавирусаМеждународный автосалон в Женеве отменён из-за коронавируса
10 человек травмировались из-за столкновения маршрутки и грузовика под Николаевом10 человек травмировались из-за столкновения маршрутки и грузовика под Николаевом
Продажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавирусаПродажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавируса
ГБР обыскало отделение полиции в Ровенской области из-за пропажи автомобилей со спецплощадокГБР обыскало отделение полиции в Ровенской области из-за пропажи автомобилей со спецплощадок
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
В Афинах на сутки остановлен общественный транспорт из-за забастовкиВ Афинах на сутки остановлен общественный транспорт из-за забастовки
Последние новости
Подгружаем последние новости