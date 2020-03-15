"Укрзализныця" завела телеграм-канал с изменениями в расписании из-за коронавируса

"Укрзализныця" завела телеграм-канал UkrzalInfo, в котором будут публиковать изменения в расписании в связи с коронавирусом и решением властей закрыть международное пассажирское сообщение.

Как сообщает пресс-служба УЗ, там будет информация о дополнительных поездах и общей ситуации по коронавирусу.

Полный перечень международных поездов, которые отменяются или сокращаются на период карантина (с 17 марта минимум до 3 апреля), доступен на сайте компании. В него входят около 30 поездов как украинского, так и иностранного формирования, а также четыре беспересадочных вагона.

Напомним, что с 00:00 17 марта минимум по 3 апреля в Украине будут закрыты пункты пропуска через государственную границу для международного регулярного пассажирского сообщения.

Кроме того, с 00:00 16 марта минимум по 3 апреля будет закрыта граница для иностранцев и лиц без гражданства (за исключением ряда категорий граждан). На линии соприкосновения тоже вводятся ограничения: перестанут пропускать лиц без прописки на свободной территории.