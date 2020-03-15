Учёные нашли более опасный, чем выхлоп, источник загрязнения от машин

Учёные нашли более опасный, чем выхлоп, источник загрязнения от машин

Действующее законодательство в отношении автомобилей регулирует уровень выбросов вредных веществ только в выхлопных газах, но при этом никак не ограничивает так называемые не связанные с выхлопными газами выбросы, к которым относятся частицы, образующиеся в процессе износа дорог при движении по ним автомобилей, а также продукты износа автомобильных покрышек и тормозов.

Как сообщает Matador. tech со ссылкой на исследование британского агентства Emissions Analytics, эти выбросы могут быть куда более опасными, чем автомобильный выхлоп. В ходе эксперимента, в котором был задействован некий популярный семейный хэтчбек с двигателем экостандарта Euro 6, уровень не связанных с выхлопными газами выбросов оказался более чем в 1000 раз выше, чем выбросы выхлопа.

Аналитики отметили, что за километр пробега машина выделяет 4,5 мг CO2 и 1289 раз выше не связанных с выхлопными газами выбросов — целых 5,8 г вредных веществ. При этом речь идёт о полностью исправном автомобиле с подходящими ему шинами, давление в которых соответствует установленному производителем.

Если владельцы не следят за состоянием своего автомобиля, выбирают несоответствующие ему шины, не контролируют давление, а также если дороги имеют абразивное покрытие, а сами машины тяжелее, чем среднестатический автомобиль (к таким эксперты относят кроссоверы и внедорожники в силу их габаритов и электромобили, оснащённые тяжёлым аккумулятором), то уровень не связанных с выхлопными газами выбросов только увеличивается.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)В результате столкновения микроавтобуса и легковушки под Киевом госпитализированы 3 человека (фото, видео)
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
Блок рекламы


Похожие новости
Toyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в КитаеToyota инвестирует $1,2 млрд в завод по производству автомобилей на новых источниках энергии в Китае
Toyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машинToyota вложит $400 млн в стартап по разработке беспилотных машин
В Киеве машину эвакуировали вместе с детьми в салонеВ Киеве машину эвакуировали вместе с детьми в салоне
Машину Джона Уика запустят в продажуМашину Джона Уика запустят в продажу
Продажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавирусаПродажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавируса
В Одессе 12-летний мальчик угнал машину и уснул в нейВ Одессе 12-летний мальчик угнал машину и уснул в ней
На дорогах США разрешено тестировать первую машину без средств управления водителемНа дорогах США разрешено тестировать первую машину без средств управления водителем
Почти 3,5 тыс. человек погибли в ДТП в 2019, более 32 тыс. получили травмыПочти 3,5 тыс. человек погибли в ДТП в 2019, более 32 тыс. получили травмы
Amazon запустит в Индии 10 тысяч электрических машин для доставок
Инженер разработал радиоуправляемую машинку, умеющую дрифтитьИнженер разработал радиоуправляемую машинку, умеющую дрифтить
Последние новости
Подгружаем последние новости