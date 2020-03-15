Учёные нашли более опасный, чем выхлоп, источник загрязнения от машин

Действующее законодательство в отношении автомобилей регулирует уровень выбросов вредных веществ только в выхлопных газах, но при этом никак не ограничивает так называемые не связанные с выхлопными газами выбросы, к которым относятся частицы, образующиеся в процессе износа дорог при движении по ним автомобилей, а также продукты износа автомобильных покрышек и тормозов.

Как сообщает Matador. tech со ссылкой на исследование британского агентства Emissions Analytics, эти выбросы могут быть куда более опасными, чем автомобильный выхлоп. В ходе эксперимента, в котором был задействован некий популярный семейный хэтчбек с двигателем экостандарта Euro 6, уровень не связанных с выхлопными газами выбросов оказался более чем в 1000 раз выше, чем выбросы выхлопа.

Аналитики отметили, что за километр пробега машина выделяет 4,5 мг CO2 и 1289 раз выше не связанных с выхлопными газами выбросов — целых 5,8 г вредных веществ. При этом речь идёт о полностью исправном автомобиле с подходящими ему шинами, давление в которых соответствует установленному производителем.

Если владельцы не следят за состоянием своего автомобиля, выбирают несоответствующие ему шины, не контролируют давление, а также если дороги имеют абразивное покрытие, а сами машины тяжелее, чем среднестатический автомобиль (к таким эксперты относят кроссоверы и внедорожники в силу их габаритов и электромобили, оснащённые тяжёлым аккумулятором), то уровень не связанных с выхлопными газами выбросов только увеличивается.



