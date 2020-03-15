Спецрейс SkyUp вылетел за украинцами в Италию

Эвакуируемых отпустят по домам на карантин.

Спецрейс SkyUp вылетел за украинцами в Италию
Фото: Микола Анацький / mvs.gov.ua

Около 16:00 в воскресенье в Италию вылетел спецрейс авиакомпании SkyUp, который должен забрать из Венеции 95 граждан Украины, ранее застрявших на границе со Словенией.

Об этом говорится на сайте правительства Украины.

Это первый борт, который эвакуирует граждан Украины, потерявших возможность вернуться на родину из-за закрытия границ между странами Европы.

Перед посадкой на самолет каждого должны протестировать на наличие коронавирусной болезни COVID-19. После прилета все здоровые пассажиры должны будут провести 14 дней под карантином в домашних условиях.

"Мы провели все необходимые исследования, чтобы понять состояние здоровья пассажиров. На самоизоляцию будут отправлены люди без симптомов острых вирусных заболеваний и с отрицательным результатом теста на COVID-19. Подчеркиваю: пребывание дома на самоизоляции, как и осуществление амбулаторного лечения людей с легким течением болезни, безопасно для окружающих при условии соблюдения рекомендаций Министерства здравоохранения, указанные в Стандартах оказания медицинской помощи", - заявил заместитель министра здравоохранения - главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Самолет должен прибыть в аэропорт "Борисполь".

Напомним, что в феврале Украина эвакуировала из китайского Уханя, тогдашнего очага эпидемии COVID-19, 45 украинцев и 27 иностранцев. Вместе с экипажем самолета, который их привез, и сотрудниками служб, задействованных в эвакуации, они провели две недели в изоляции в медцентре "Новые Санжары" на Полтавщине.

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