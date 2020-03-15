Renault и Васадзе договариваются о сборке Lada в Запорожье

Группа Renault ведет переговоры с корпорацией "УкрАвто" Тариэла Васадзе относительно организации производства на мощностях Запорожского автозавода (ЗАЗ, входит в структуру "УкрАвто"). Об этом сообщила LIGA.net коммуникационный менеджер Groupe Renault региона Евразия Калина Иорданова.



В Renault отмечают, что обсуждение сотрудничества началось в прошлом году и сейчас оно продолжается. Французский автоконцерн уже провел аудит качества линии сборки на заводе ЗАЗ. В рамках тестовой сборки на линии ЗАЗа было выпущено несколько автомобилей марки Lada, а именно модели Vesta, Xray и Largus.



"Аудит производственных мощностей важен, но это только первый шаг в обсуждении производственных проектов. Переговоры ведутся, и мы не можем раскрывать какие-либо подробности", - отметила К.Иорданова.



Она уточнила, что Groupe Renault обсуждает потенциальное партнерство только с УкрАвто. На вопрос, рассматривает ли Renault приобретения доли в ЗАЗ К.Иорданова ответила, что "приобретение не обсуждалось".







