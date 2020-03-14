Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца

Накануне в городе зафиксировали первый в Украине случай смерти от COVID-19.

Автобусное сообщение с Радомышлем, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавирусной болезни COVID-19, отменено до конца месяца. Об этом пишет Укринформ.

"К Радомышлю автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

На электронном табло автовокзала видно, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" через Радомышль задерживаются.

Накануне во время брифинга глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".