Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца

Накануне в городе зафиксировали первый в Украине случай смерти от COVID-19.

Автобусное сообщение с Радомышлем отменили до конца месяца
Фото: ukrinform.ua

Автобусное сообщение с Радомышлем, где зафиксировали первую в Украине смерть от коронавирусной болезни COVID-19, отменено до конца месяца. Об этом пишет Укринформ.

"К Радомышлю автобусы сегодня не ходят. Нам сказали, что они туда не будут ездить до конца месяца. Что будет дальше, не знаем", - рассказали в справочной службе центрального автовокзала Житомира.

На электронном табло автовокзала видно, что рейсы "Житомир-Радомышль" и "Житомир-Малин" через Радомышль задерживаются.

Накануне во время брифинга глава Житомирской ОГА Виталий Бунечко сообщил, что оперативный штаб, созданный при облгосадминистрации, рекомендовал перевозчикам отменить рейсы сообщением "Житомир-Радомышль" и "Киев-Радомышль".

Напомним, 13 марта в инфекционном отделении Радомышльской райбольницы умерла 71-летняя пациентка, у которой диагностировали коронавирус после возвращения из Польши. 8 марта женщина посещала службу в церкви. Дезинфекцию помещения храма и автовокзала в Радомышле провели 13 марта.

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