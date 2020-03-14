“Укрзализныця” объявила о прекращении железнодорожного сообщения со Словенией и Польшей
Со вчерашнего дня прекращено пассажирское железнодорожное сообщение со Словацкой Республикой. В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Республикой Польша. Пассажирское железнодорожное сообщение прекращено в связи с решением правительств этих стран.
Об этом КВ стало известно из
Сообщается, что в связи с решением правительства Республики Польша о временном закритии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу.
Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:два скоростных поезда №705/716 и №715/706 Киев – Перемышль№67 Киев – Варшава№51 Львов – Вроцлавбеспересадочные вагоны Киев – Вроцлав.
Согласно сообщению, последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: №706 и №716 “Интерсити+” из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.
Также сообщается, что из Украины утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+ №705 и №715.
“На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну “Укрзализныця” не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов”, – сказано в сообщении.
Отмечается, что продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах “Укрзализныци” согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.
Кроме того, пресс-служба “Укрзализныци”
Согласно сообщению, отменены следующие поезда:№960/961 Кошице – Мукачево;№962/963 Кошице – Мукачево;№8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;№8862/8861 Кошице – Чоп.безпересадочный вагон №26/382 Киев – Кошице.
Продажа билетов на эти поезда также приостановлена.
Напомним, Украина на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом граждане Украины могут возвращаться на Родину – на въезде в страну их будут обследовать и подвергать обсервации.
Также напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. При этом сухопутное и морское сообщение перекрывать не будут.
Как информировала ранее
Ранее было официально подтверждено еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты были изолированы и им было предоставлено симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.
* АТ “Укрзалізниця” (код ЄДРПОУ: 40075815)
Фото: пресс-служба АО “Укрзализныци”.