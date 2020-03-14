“Укрзализныця” объявила о прекращении железнодорожного сообщения со Словенией и Польшей

Со вчерашнего дня прекращено пассажирское железнодорожное сообщение со Словацкой Республикой. В ночь с 14 на 15 марта приостанавливается пассажирское железнодорожное сообщение с Республикой Польша. Пассажирское железнодорожное сообщение прекращено в связи с решением правительств этих стран.

Об этом КВ стало известно из сообщения пресс-службы АО “Укрзализныця” (*).

Сообщается, что в связи с решением правительства Республики Польша о временном закритии международного сообщения с другими странами, в полночь на воскресенье, 15 марта, будет приостановлено курсирование пассажирских поездов в Польшу .

Всего между Украиной и Республикой Польша курсируют:

Киев

Киев

Киев

два скоростных поезда №705/716 и №715/706– Перемышль№67– Варшава№51 Львов – Вроцлавбеспересадочные вагоны– Вроцлав.

Согласно сообщению, последние поезда из Польши проведут свои рейсы в Украину 14 марта: №706 и №716 “Интерсити+” из Перемышля и ночной поезд из Варшавы.

Также сообщается, что из Украины утром 14 марта до конечной станции Перемышль отправились два поезда Интерсити+ №705 и №715.

“На период приостановления пассажирского сообщения с Польшей, больше поездов в эту страну “Укрзализныця” не будет отправлять. Поезда Интерсити будут курсировать во Львов”, – сказано в сообщении.

Отмечается, что продажа билетов на рейсы, которые отменены, приостановлена. Возврат средств за ранее приобретенные проездные документы проводится во всех билетных кассах “Укрзализныци” согласно действующим нормативно-правовым актам и правилам. Билеты, приобретенные онлайн, можно вернуть на сайте booking.uz.gov.ua или в мобильном приложении.

Кроме того, пресс-служба “Укрзализныци” сообщила , что по решению правительства Словацкой Республики с 7 утра 13 марта приостановлено пассажирское железнодорожное сообщение с этой страной.

Согласно сообщению, отменены следующие поезда:

Киев

№960/961 Кошице – Мукачево;№962/963 Кошице – Мукачево;№8860/8863 Чиерна над Тисой – Чоп;№8862/8861 Кошице – Чоп.безпересадочный вагон №26/382– Кошице.

Продажа билетов на эти поезда также приостановлена.

Напомним, Украина на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом граждане Украины могут возвращаться на Родину – на въезде в страну их будут обследовать и подвергать обсервации.

Также напомним, что спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. При этом сухопутное и морское сообщение перекрывать не будут.

Как информировала ранее KV , сегодня в Украине была зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее было официально подтверждено еще 2 случая заболевания коронавирусом. Пациенты были изолированы и им было предоставлено симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

* АТ “Укрзалізниця” (код ЄДРПОУ: 40075815)

Фото: пресс-служба АО “Укрзализныци”.