В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)

В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)

На Воздухофлотском проспекте в Киеве автомобиль патрульной полиции въехал в стоящий на светофоре автомобиль, который в свою очередь отбросило на стоящий перед ним другой автомобиль. Пассажиры одного из пострадавших автомобилей начали конфликтовать с патрульными.

Об этом KV стало известно из сообщения издания “Информатор”.

Как сообщается, сегодня, 14 марта, рано утром автомобиль патрульной полиции двигался по Воздухофлотскому проспекту со стороны Севастопольской площади. У светофора около улицы Просвещения патрульные по неизвестным причинам на полном ходу протаранили стоящий там автомобиль Hyundai Accent, который в свою очередь отбросило на стоящий перед ним автомобиль Hyundai Elantra.

Сообщается, что пассажиры Hyundai Accent после ДТП вышли из автомобиля и стали вламываться в автомобиль патрульных и провоцировать драку. Как сообщается на странице “Вартові еспресо” в соцсети Facebook, одна из пассажирок даже ударила патрульную полицейскую в лицо.

На место происшествия прибыли еще три экипажа патрульных, после чего конфликт начал угасать.

Согласно сообщению, медики оказывали помощь нескольким пассажирам из Hyundai, которые пожаловались на плохое самочувствие. При этом от госпитализации все участники ДТП отказались.

Как отмечается, водитель Accent утверждает, что проходил тест на "Драггере" и результат якобы был “по нулям”. В то же время полицейские заявляют, что водитель тест не проходил. Водителю было предложено пройти обследование у врача-нарколога, но он отказался. 

Отмечается также, что у водителя Accent отсутствовало водительское удостоверение. Сам же водитель заявляет, что их якобы похитили из автомобиля при оформлении ДТП

Напомним, 9 марта на площади Валерия Марченко (бывшая Интернациональная) в Киеве таксист Renault, проехав на красный свет, спровоцировал столкновение двух автомобилей Seat и BMW. Водитель Seat получил серьезные травмы. Таксист объяснил свой маневр тем, что “светофоры не синхронизированы”, хотя, как оказалось, водитель такси ориентировался на светофор, предусмотренный для других участников движения.

Фото: “Информатор”.

В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)
В Киеве полицейский Prius въехал в два других автомобиля, пассажиры одного из них напали на патрульных (фото, видео)

Игорь Бровко, КиевВласть

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