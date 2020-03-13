С 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий Разумков
Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение из-за пандемии
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Как сообщается, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы
"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", – заявил Дмитрий Разумков.
Также спикер Верховной Рады напомнил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.
"Верховная Рада продолжит работать. Я уверен, что в любом случае на следующей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопроекты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", – добавил Дмитрий Разумков.
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Фото: Newsone