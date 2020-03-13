С 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение, - Дмитрий Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков заявил, что с 17 марта Украина полностью закроет авиасообщение из-за пандемии коронавируса. При этом сухопутное и морское сообщение перекрывать не будут.

Об этом KV стало известно из сообщения на сайте телеканала Newsone.

Как сообщается, спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков в эфире программы "Противостояние. Предисловие" на телеканале Newsone заявил, что из-за пандемии коронавируса Украина с 17 марта полностью закроет авиасообщение.

"17 марта, с 0:00 часов авиасообщение в Украине будет полностью ограничено. Сухопутное и морское сообщения будут продолжать работать, наши граждане смогут вернуться в страну", – заявил Дмитрий Разумков.

Также спикер Верховной Рады напомнил, что СНБО подготовил список превентивных мероприятий, которые будут реализованы в ближайшее время.

"Верховная Рада продолжит работать. Я уверен, что в любом случае на следующей неделе, мы будем наблюдать внеочередное заседание парламента, на котором будут приниматься законопроекты, которые необходимы сегодня для обеспечения работы разных учреждений. Будет зайствована вся вертикаль власти", – добавил Дмитрий Разумков.

Ранее KV сообщала, что Украина через двое суток на две недели закроет въезд в страну для граждан иностранных государств в связи с ситуацией с распространением коронавируса. При этом граждане Украины могут возвращаться на Родину – на въезде в страну их будут обследовать и подвергать обсервации.

Как информировала ранее KV , сегодня в Украине была зафиксирована первая смерть человека, инфицированного коронавирусом. Умерла 71-летняя женщина из Житомирской области, которая 12 марта была госпитализирована с зафиксированным лабораторно подтвержденным случаем COVID-19.

Ранее было официально подтверждено 2 новых случая заболевания коронавирусом. Пациенты были изолированы и им было предоставлено симптоматическое лечение. Также проводится работа с людьми, которые с ними контактировали.

Фото: Newsone