Кличко пообещал до лета закончить все работы на Шулявском мосту

Кличко продолжает положительно смотреть в завтрашний день.

Кличко пообещал до лета закончить все работы на Шулявском мосту
Фото: bigkiev.com.ua

К лету в Киеве намерены завершить все работы по строительству Шулявского путепровода и съездов с него. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко, передает пресс-центр КГГА.

«У нас есть много вызовов. Финансовые, политические, коронавирус. Не привыкли мы жить в «теплой ванне». Постоянно приходится преодолевать препятствия. Но мы справимся. Я положительно смотрю в завтрашний день. К лету, например, мы планируем достроить и полностью открыть Шулявский путепровод. Нам нужна эта развязка», - сказал Кличко.

Мэр столицы еще раз обратился в Фонд госимущества относительно сноса пятого цеха завода «Большевик», чтобы дать возможность Киеву окончательно достроить Шулявский путепровод и все необходимые съезды с него.

«Если они этот цех не снесут, мне ничего другого не остается, как самому садиться на бульдозер и сносить его. Потому что там продают носки, какой-то китайский секонд-хенд, а нам нужна современная развязка», - подчеркнул мэр.

Он также отметил, что многие мэры Киева обещали достроить Подольско-Воскресенский мост, но не сделали этого. По словам Виталия Кличко, он хочет быть именно тем мэром, который откроет и этот мост.

«Не верили, что к концу прошлого года мы запустим движение Шулявским мостом. Тогда перед Новым годом я проехался по мосту в костюме Деда Мороза. Этот костюм Деда Мороза я уже готовлю, чтобы проехаться Подольско-Воскресенским мостом», - добавил Кличко.

Кроме того, через месяц-полтора, планируют открыть и новый вход в зоопарк. Также в планах мэрии на этот год установить новый фонтан на Владимирской горке и установить в столице самый большой флаг страны ко Дню Государственного Флага Украины.

Его планируют установить на холмах рядом с Национальным музеем истории Украины во Второй мировой войне.

«Главный Флаг страны будет видно из любой точки нашего города. Высота его будет больше 80 метров. Размер самого флага - 25 на 50 метров», - отмеил мэр Киева.

Напомним, сегодня КГГА также сообщала, что Киев ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями относительно продления скоростной трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь.

Трамвайная линия является частью нового генерального плана столицы. Заказчиком работ определено КП "Киевпастранс", в течение 2020-2021 годов оно должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому, непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

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