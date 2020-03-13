Lamborghini остановила работу завода из-за коронавируса

Компания Lamborghini объявила, что приостановила работу завода в городе Сант-Агата-Болоньезе, Италия. Производство будет остановлено на две недели — возобновится 25 марта. По словам главы компании Стефано Доменикали, данное решение — «акт социальной ответственности» в связи с чрезвычайной ситуации в стране, которая вызвана пандемией коронавируса, передает Bloomberg.

Lamborghini остановила работу завода из-за коронавируса

Lamborghini

Недавно в Италии было принято решение до 24 марта закрыть практически все магазины — за исключением, в частности, продуктовых магазинов и аптек. Местным же производителям итальянские власти разрешили продолжать работать, но лишь при условии введения дополнительных мер безопасности.

На сегодняшний день, 13 марта, в Италии зарегистрировали уже более 15 000 случаев заражения коронавирусом; жертвами вируса стали более тысячи человек.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Кличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулераКличко заявил о договоренностях с австрийской компанией об установке нового фуникулера
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
МАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грнМАУ проиграла иск к "Украэроруху" на 876 млн грн
Электрокроссовер Skoda впервые попался фотошпионам.Электрокроссовер Skoda впервые попался фотошпионам.
Беспилотное судно готовят к походу через АтлантикуБеспилотное судно готовят к походу через Атлантику
Блок рекламы


Похожие новости
В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)В Киеве начали работу 20 камер автоматической фотовидеофиксации нарушений на дорогах (карта)
Зеленский предложил "УЗ" купить у Крюковского завода 90 вагонов и три дизель-поездаЗеленский предложил "УЗ" купить у Крюковского завода 90 вагонов и три дизель-поезда
У берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнерУ берегов Калифорнии из-за коронавируса изолировали круизный лайнер
Поезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сетиПоезд Перемышль - Киев задержался на четыре часа из-за обрыва контактной сети
В Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавирусаВ Китае задействуют аэротакси для борьбы с эпидемией коронавируса
Международный автосалон в Женеве отменён из-за коронавирусаМеждународный автосалон в Женеве отменён из-за коронавируса
10 человек травмировались из-за столкновения маршрутки и грузовика под Николаевом10 человек травмировались из-за столкновения маршрутки и грузовика под Николаевом
Продажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавирусаПродажи новых машин в Китае рухнули из-за коронавируса
ГБР обыскало отделение полиции в Ровенской области из-за пропажи автомобилей со спецплощадокГБР обыскало отделение полиции в Ровенской области из-за пропажи автомобилей со спецплощадок
Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)Вагон поезда "Киев-Москва" отцепили в Брянске из-за ложного подозрения на коронавирус у пассажирки (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости