Lamborghini остановила работу завода из-за коронавируса

Компания Lamborghini объявила, что приостановила работу завода в городе Сант-Агата-Болоньезе, Италия. Производство будет остановлено на две недели — возобновится 25 марта. По словам главы компании Стефано Доменикали, данное решение — «акт социальной ответственности» в связи с чрезвычайной ситуации в стране, которая вызвана пандемией коронавируса, передает Bloomberg.

Lamborghini

Недавно в Италии было принято решение до 24 марта закрыть практически все магазины — за исключением, в частности, продуктовых магазинов и аптек. Местным же производителям итальянские власти разрешили продолжать работать, но лишь при условии введения дополнительных мер безопасности.

На сегодняшний день, 13 марта, в Италии зарегистрировали уже более 15 000 случаев заражения коронавирусом; жертвами вируса стали более тысячи человек.



