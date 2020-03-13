Киев ведет переговоры о продлении линии скоростного трамвая до Дворца спорта

Это входит в новый генплан, строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

Киев ведет переговоры с международными финансовыми учреждениями относительно продления трамвайной линии от улицы Старовокзальной до станции метро "Дворец спорта" с заездом на Вокзальную площадь. Об этом сообщил пресс-центр КГГА со ссылкой на главу КГГА Александра Густелева.

По его словам, сейчас выдано распоряжение КГГА № 431 с целью отработки технико-экономического обоснования строительства трамвайной линии.

"Трамвайная линия будет включена в комплексную схему транспорта Киева , является частью нового генерального плана столицы. Запуск новой трамвайной линии разгрузит красную ветку и пересадочные узлы метро, сократит время поездок в центр города, оптимизирует и уменьшит нагрузку на транспортные маршруты, а также обеспечит более комфортную перевозку пассажиров", - отметил Густелев.

Заказчиком работ определено КП "Киевпастранс", в течение 2020-2021 годов оно должно обеспечить разработку, экспертизу и утверждение проектной документации. Поэтому, непосредственно строительство начнется не раньше, чем в 2021 году.

Трамвайные пути панируется построить с использованием современных технологий, которые снизят эксплуатационные расходы, шумообразование и вибрацию. Также планируется реконструировать контактную сеть, установить устройства GPS на трамваях и т.д..

На остановках электротранспорта должны появиться интерактивные информационные табло. Поэтому пассажиры в режиме онлайн смогут получать информацию о прибытии трамваев.