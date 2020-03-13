Киевсовет разрешил КП “Киевпастранс” взять в лизинг 200 новых автобусов

Столичные власти запланировали покупку 80 автобусов большой вместимости и 120 – особо большой. Транспорт возьмут в лизинг на 36 месяцев. Стоимость лизинга оценивается в сумму до 50,7 млн гривен с процентной ставкой до 11,5% годовых.

Об этом KV стало известно из сообщения пресс-службы Киевской горгосадминистрации (КГГА).

“Это очень важное решение, которое позволит закупить 80 автобусов большой вместимости (длиной не менее 11,9 м) и 120 – особо большой (не менее 18,5 метра). Срок лизинга – 36 месяцев с даты подписания первого акта приема-передачи, но не позднее 31 декабря 2023 года. Стоимость лизинга – до 50 млн 720 тыс. евро с учетом НДС в гривневом эквиваленте по официальному курсу гривны к евро, который будет устанавливаться Национальным банком Украины на дату поставки каждого отдельного автобуса. Авансовый платеж – не более 20% от стоимости предмета финансового лизинга с учетом НДС. Компенсация процентов – не более 11,5% годовых”, – сообщил на сессии первый заместитель председателя КГГА Николай Поворозник.

Планируется приобрести автобусы с такими общими характеристиками:

с низким уровнем пола 100%;приспособленные для обслуживания всех пассажиров, в том числе лиц с инвалидностью (площадка для размещения и фиксации кресла колесного в каждом автобусе, аппарель или откидной пандус в дверях для заезда кресла колесного не менее одного);дизельные, соответствие экологическим стандартам не ниже EURO-5;кабина отделена от салона перегородкой, разделяющей переднюю дверь на две части;оборудованы кондиционерами салонов и кабин;имеют сертификаты типа завершенного производства, выданного уполномоченным органом Украины и сертификаты соответствия завершенного производства, выданного уполномоченным органом производителя;оборудованы кабелями для установки системы позиционирования и автоматизированной системы проезда (АСОП, АСДУ).

В пресс-службе сообщили, что с учетом бюджетных ограничений, финансовый лизинг сегодня является единственным инструментом обновления подвижного состава КП “Киевпастранс”. ПАО АБ “Укргазбанк”, 94,94% акций которого принадлежат государству, предложил наиболее выгодные условия финансового лизинга.

По информации Поворозника, на сегодня в Киеве существует “сверхбольшая потребность в автобусах”. Поскольку значительное количество подвижного состава КП “Киевпастранс” составляют автобусы, срок эксплуатации которых – более 10 лет. Изношенность автобусного парка коммунального предприятия составляет 75,2%.

Отмечается, что КП “Киевпастранс” должен согласовать новые финансовые обязательства с ЕБРР . Также Департаменту транспортной инфраструктуры КГГА поручено при подаче бюджетных запросов к проектам бюджета города на 2021-2024 годы включать в них потребность в средствах для возмещения стоимости лизинга.

Напомним, что в бюджете Киева на 2020 год на закупку подвижного состава для коммунального предприятия “Киевпастранс” было предусмотрено 509,8 млн гривен. При этом столичные власти напомнили, что с годовой финансовой отчетностью “Киевпастранса” можно будет ознакомиться после ее публикации на официальном веб-сайте предприятия.

Ранее KV сообщала, что столичный коммунальный транспорт проигрывает борьбу частным маршруткам. По мнению депутата Киевсовета Максима Борозенца (депутатская группа “Киевская команда”), городские власти отчитываются лишь о количестве закупленных автобусов, троллейбусов и трамваев, но вовсе не о ситуации с пассажирскими перевозками. Тем временем руководство КП “Киевпастранс” сетует на изношенность подвижного состава и твердо убеждено, что проблему можно решить лишь путем приобретения нового транспорта. По расчетам предприятия, для улучшения качества перевозок необходимо покупать по 100 автобусов и 100 троллейбусов в год, а для полной замены маршруток нужно 900 единиц транспорта.

Отметим, что Департамент транспортной инфраструктуры КГГА с 6 февраля 2020 года возглавляет Валентин Осипов. Работу этого Департамента в столице с 20 сентября 2019 года курирует первый замглавы КГГА Николай Поворозник.